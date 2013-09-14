ضبط شخص بتهمة التحريض على العصيان المدني وترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة

تمكنت أجهزة المباحث بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص بشارع جامعة الدول العربية .

بعدما أوقف سيارته التى تحمل رقم ق ف / 3259 مصر بعرض نهر الطريق قاصدًا تعطيل وشل حركة المرور وقيامه بوضع لاصق ( استيكر ) على لوحات السيارة خشية التقاط أرقامها ومرددًا هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة وتمكنت القوات من ضبطه وتبين انه يدعى خالد جمال الدين محمد 47 سنة صاحب مكتب لتصنيع لوحات الكهرباء ومقيم شارع النخيل المهندسين .

وتم تفتيش السيارة وعثر بداخلها على ( أجنده بداخلها ورقة تدعو لعصيان مدنى لموظفى المترو – و 2 بوستر عليه شعار رابعة – وهاتف محمول يحوى بداخله صور التظاهرات وبعض شعارات الأخوان ومدون عليها موعدنا 13/9 ( ذكرى مرور شهر على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ) مليونية ذكرى الشهيد ” وفلاشة تحوى أغنية ثورة ولا انقلاب – ورادع شخصى منتهى ).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط كلاً من مصطفى محمود محمد 23 سنة طالب ومقيم أوسيم ( ملتحى ) ،و محمود محمد احمد سن 23 طالب ومقيم القاهرة ( ملتحى ) اثناء قيامهما بأعمال شغب أثناء مرور مسيره لجماعة الأخوان المسلمين بشارع البطل احمد عبد العزيز – دائرة قسم العجوزة ـ وقيامهما بتوجيه عبارات السباب لقوات الشرطة والقوات المسلحة المتواجدة لتامين سير المسيرة