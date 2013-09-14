مقتل وإصابة 29 شخصًا في انفجار قنبلة بشمال شرق الهند

قتل تسعة اشخاص على الأقل واصيب أكثر من 20 أخرين في انفجار قنبلة في ولاية “مانيبور” بشمال شرق الهند، وفقا لتصريحات مسئولين.

وأفادت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت أن الانفجار، الذي وقع في منطقة مزدحمة بعاصمة الولاية، استهدف العمال المهاجرين من ولاية أخرى -وفقا للتحقيقات الأولية- فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث.

وتعد ولاية مانيبور -القريبة من الحدود الدولية مع ميانمار- مأوى للعديد من المجموعات المسلحة وهو ما جعلها تشهد عقودا من العنف المسلح، بينما يتهم السكان المحليون جميع الساسة والحكام بتعمد تجاهل الولاية وحرمانها من الاستثمارات والخدمات التي تشهدها عموم الهند.

أ ش أ