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الأمن اليمني يلقي القبض على 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم للقاعدة

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الأمن اليمني يلقي القبض على 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم للقاعدة الأمن اليمني يلقي القبض على 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم للقاعدة
مازالت عناصر تابعة لتنظيم القاعدة تنشط في عدد من المناطق اليمنية رغم طردها وملاحقتها من قبل الجيش

كتب : الأناضول منذ 36 دقيقة

ألقت قوات الأمن اليمنية، اليوم، القبض على 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وبحسب بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت وزارة الداخلية اليمنية إن قوات الأمن الخاصة "أوقفت بمدينة مأرب 4 أشخاص من أبناء محافظة حضرموت على خلفية الاشتباه بانتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهابي".

وكانت قوات الأمن اليمنية ألقت، الأربعاء الماضي، القبض على 4 أشخاص آخرين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في مدينة مأرب أيضاً، وذلك بحسب مصدر أمني.

وأوضحت الوزارة أن المشتبه بهم كانوا يستقلون سيارة حديثة بدون لوحات أثناء محاولتهم الدخول إلى مدينة مأرب، وأن الأجهزة الأمنية قامت بالتحفظ على الموقوفين في قيادة المنطقة العسكرية الثالثة لإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة.

وأحالت النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، الثلاثاء الماضي، سعوديين اثنين ويمني إلى المحكمة بتهمة "التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية في اليمن".

ومازالت عناصر تابعة لتنظيم القاعدة تنشط في عدد من المناطق اليمنية رغم طردها وملاحقتها من قبل الجيش اليمني في عدد من مناطق البلاد خلال العام الماضي.

واستهدفت عناصر تابعة للتنظيم خلال الفترة الماضية عدداً من عناصر الأمن والجيش في اليمن، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم.

ويعتبر الملف الأمني ومكافحة الإرهاب من التحديات الكبرى التي تواجه اليمنية إلى جانب التحديات الاقتصادية والسياسية.

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