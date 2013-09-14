اتهام كاني وست بالضرب ومحاولة السرقة خلال مشاجرة في مطار لوس أنجلوس

كتب : رويترز منذ 49 دقيقة

وُجِّهت لمغني الراب الأمريكي كاني وست تهمة الضرب ومحاولة السرقة، بسبب شجار مزعوم مع مصور في مطار لوس أنجلوس الدولي، وذلك حسبما ذكر مسؤول بالمدينة.

وقال فرانك ماتيلجان المتحدث باسم مدعي مدينة لوس أنجلوس، إن المشاجرة المزعومة وقعت في 19 يوليو.

ويُُظهر شريط مصور عرضه موقع TMZ لأخبار المشاهير، وست الفائز بجائزة جرامي وهو ينظر بغضب للمصورين أثناء مغادرته المطار. وواجه وست أحد الصحفيين وقام على ما يبدو بدفعه.

وقال ماتيلجان إن وست (36 عاما) حاول انتزاع معدات من المصور.

وتصل أقصى عقوبة لكل من التهمتين الموجهتين لوست إلى السجن ستة أشهر.

وأصبح مغني الراب هدفا متكررا لمصوري المشاهير، بعد قصة حب مع نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، أنجبا خلالها أول مولود لهما وهي طفلة، أطلقا عليها اسم نورث وست، في يونيو الماضي.