أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

اتهام كاني وست بالضرب ومحاولة السرقة خلال مشاجرة في مطار لوس أنجلوس

Google+ Print
اتهام كاني وست بالضرب ومحاولة السرقة خلال مشاجرة في مطار لوس أنجلوس اتهام كاني وست بالضرب ومحاولة السرقة خلال مشاجرة في مطار لوس أنجلوس

كتب : رويترز منذ 49 دقيقة

وُجِّهت لمغني الراب الأمريكي كاني وست تهمة الضرب ومحاولة السرقة، بسبب شجار مزعوم مع مصور في مطار لوس أنجلوس الدولي، وذلك حسبما ذكر مسؤول بالمدينة.

وقال فرانك ماتيلجان المتحدث باسم مدعي مدينة لوس أنجلوس، إن المشاجرة المزعومة وقعت في 19 يوليو.

ويُُظهر شريط مصور عرضه موقع TMZ لأخبار المشاهير، وست الفائز بجائزة جرامي وهو ينظر بغضب للمصورين أثناء مغادرته المطار. وواجه وست أحد الصحفيين وقام على ما يبدو بدفعه.

وقال ماتيلجان إن وست (36 عاما) حاول انتزاع معدات من المصور.

وتصل أقصى عقوبة لكل من التهمتين الموجهتين لوست إلى السجن ستة أشهر.

وأصبح مغني الراب هدفا متكررا لمصوري المشاهير، بعد قصة حب مع نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، أنجبا خلالها أول مولود لهما وهي طفلة، أطلقا عليها اسم نورث وست، في يونيو الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017