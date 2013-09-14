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تمشيط قرية "القلمون" بالوادي الجديد بعد ورود معلومات تؤكد وجود "العريان" بها

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تمشيط قرية "القلمون" بالوادي الجديد بعد ورود معلومات تؤكد وجود "العريان" بها تمشيط قرية "القلمون" بالوادي الجديد بعد ورود معلومات تؤكد وجود "العريان" بها

كتب : شرف غريب منذ 11 دقيقة

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، حملة أمنية موسعة على قرية القلمون بمركز الداخلة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد أن وردت معلومات بأن عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، متواجد بأحد منازل المواطنين بالقرية، قادمًا من طريق الواحات البحرية.

وقال العميد طارق العجيزي، مدير مباحث الوادي الجديد، إن قوات الأمن مشطت عددًا من منازل أعضاء جماعة الإخوان بالقرية، وذلك بعدما وردت معلومات إلى مديرية الأمن من الأهالي تفيد وجود عصام العريان بقرية القلمون منذ عدة أيام.

وأكد العجيزي أنه تم تشديد الرقابة على منافذ ومداخل المحافظة على كمين النقب بالخارجة والطريق الواصل بين الواحات البحرية ومركز الفرافرة، وكذلك الطريق الذي يربط المحافظة بمحافظة الأقصر جنوبًا.

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