ضبط 7 من تنظيم “الإخوان” بالفيوم متهمين باقتحام قسم شرطة طامية



> ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم القبض على 7 من عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المتهمين باقتحام قسم شرطة طامية وسرقة محتوياته والتعدى على أفراده .

كانت حملة مكبرة من الجيش والشرطة بقيادة اللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم ، والعقيد أركان حرب ياسر جمعة قائد قوات الجيش بالمحافظة قد تمكنت من القبض على كل من تامر محمود على 26 سنة ” عامل ” ، وأحمد شحاته عبد التواب 19 سنة ” جزار ” ، ومحمد صابر طه 33 سنة ” تاجر مواشى ” ، ومحمد إبراهيم عبد الواحد 49 سنة ” سائق ” ، وحماده خميس جمعه 19 سنة ” طالب ” ، وأحمد حسين عبد الباقى 40 سنة ” فلاح ” ، وجمعيهم من قرية قصر رشوان بمركز طامية ، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية 74 لسنة 2013 جنح مركز شرطة طامية ، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة طامية والتعدى على القوات وسرقة محتوياته .

كما ألقت القوات القبض على ربيع محمود عبد الرازق 55 سنة ” موظف بالشباب والرياضة ” ومقيم بحى البارودية ومن عناصر تنظيم الإخوان ومطلوب ضبطه وإحضاره بناء على إذن من نيابة الفيوم الكلية للأمن الوطن بتهمة التحريض واقتحام المقرات الشرطية والهيئات الحكومية وسرقة محتوياتها ، وتمت إحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .