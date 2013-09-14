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ما أسباب آلام الشرج؟

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ما أسباب آلام الشرج؟ ما أسباب آلام الشرج؟

فى أحيان كثيرة تكون الآم الشرج حادة وشديدة، ولكن فى النهاية معظم أسباب آلام الشرج بسيطة وقابلة للعلاج. أغلب المرضى يعتقدون أن البواسير هى سبب الألم، بالرغم أن البواسير غير مؤلمة إلا فى حالة حدوث مضاعفات.

يقول د. شريف نبيل أخصائى جراحة السمنة والمناظير مستشفى للطيران، إن الإصابة بالشرح الشرجى من أكثر أسباب آلام الشرج حدوثا، ويكون مصاحبا بألم حاد خاصة عند التبرز ويؤدى إلى انقباض شديد بعضلة الشرج والذى يستمر وقتا أطول، وقد يؤدى أيضا إلى وجود قطرات من الدم وإمساك.

إذا كان الشرخ حديثا فقد يستجيب للعلاج الدوائى، ولكن إذا تحول إلى شرخ مزمن فالحل هو التدخل الجراحى.
> - ثانيا وجود خراج: يجب التدخل جراحيا فى هذه الحالة.

ثالثاً الناسور الشرجى: و قد يكون معه إفرازات وحكة مستمرة وتحدث الآلام، خاصة إذا حدث انسداد لقناة الناسور، وهو ما قد يؤدى إلى حدوث خراج حول الشرج، ويحتاج الناسور أيضا إلى التدخل الجراحى.

هذا إلى جانب إن البواسير قد تسبب ألم فى الشرج، ذلك إذا حدث تجلط، وتكون مصاحبة بنزيف شرجى وتحتاج علاج موضعى دوائى لفترة ثم يتم بعد مرور عدة أسابيع التدخل الجراحى.

وأشار نبيل إلى أن التجمع دموى حول فتحة الشرج ويزيد الألم إذا كان المريض يعانى من أمساك وينجح العلاج الدوائى فى تخفيف حدة الألم ولا يحتاج إلى الجراحة فى أغلى الأحيان.

قرحة فى المستقيم: ويجب أخذ عينة منها لمعرفة سببها، وبالتالى العلاج اللازم.

هذا بالإضافة إلى الالتهابات الفطرية والبكتيرية وتعالج دوائيا، وأكد أن أورام المستقيم والشرج وبالطبع تحتاج إلى التدخل الجراحى، التهابات القولون مثل مرض كرونز، ويكون مصاحبا بآلام فى الشرج.

وفى كل هذه الحالات يجب استشارة الطبيب الجراح فى وقت مبكر من حدوث الآلام و ذلك لتفادى التدخل الجراحى حيث أن العلاج الدوائى قد يؤدى إلى التحسن والشفاء فى كثير من هذه الأسباب.

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مصر 365

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