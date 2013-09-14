إذا أردت إنقاص وزنك.. نم مبكرا

أرسلت قارئة تسأل، أريد إنقاص وزنى ولكنى مهما نظمت غذائى أعانى من ثبات فى الوزن، علما بأننى أسهر كثيرا وأنام طوال النهار، أى أننى لا آكل طوال النهار، ومع ذلك لا ينقص وزنى؟ فماذا أفعل؟

أكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، أن هذه المشكلة يعانى منها أغلب الرجال والنساء الراغبين فى إنقاص وزنهم، ويقوم المريض فى هذه الحالة بالخضوع للرجيم وبالأخذ بكل الأسباب الظاهرة ومع ذلك لا ينقص وزنه.

والسر هنا والعائق الحقيقى أمام فقدان الجسم للوزن هو السهر وعدم النوم فى مواعيد منتظمة والنوم مبكرا بعض الشىء، وهذا الأسلوب الذى ينتهجه الشخص ويعتاد عليه ويعود جسمه عليه هو العائق الحقيقى أمام نقصان الوزن دون أن يدرى.

يعتقد الكثير من الأشخاص أنه بمجرد نومهم طوال النهار وعدم تناولهم أى نوع من الطعام، أنه سوف يساعد على إنقاص وزنهم، ولكن هذه الفكرة مغلوطة كليا لأن هذا الأسلوب يجعل الجسم نهما لتناول الطعام ويريد المزيد من الأطعمة والمشروبات فى الفترة التى يكون فيها الشخص مستيقظا.

والمشكلة أن السهر لفترات طويلة وقلب اليوم رأسا على عقب عكس الطبيعة البشرية وإدمان الجسم هذا الأسلوب حتى وإن كانت لمدة ساعات قصيرة، إلا أنه يجعل الشخص غير متحكم فى شهيته ويستقبل العديد من السعرات التى من الممكن أن يحصل عليها خلال اليوم بالكامل.

والمشكلة الأكبر فى هذا الأسلوب هى ليست فى اكتساب الوزن وإنما فى عدم القدرة على فقدانه وعدم القدرة على التخلص أبدا من الزيادة، نظرا لسعات النوم الطويلة فى النهار مع ساعات الاستيقاظ البسيطة طوال الليل والتى يكون النشاط فيها بسيطا ومحدودا ويقف عائق حقيقى أمام الخسارة للوزن.