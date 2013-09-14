محافظ القاهرة: تشكيل لجنتين لحصر الأسر المتضررة من انهيار عقار حدائق القبة

أصدر د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة تعليماته لرئيس حى حدائق القبة بموافاته بتقرير شامل عن حالة العقار الذى انهار مساء أمس بشارع الخليج المصرى بدير الملاك بحدائق القبة وذلك من واقع ملف العقار بالحى وإن كان صادر له أى قرارات إدارية سابقة، وتشكيل لجنة لحصر الأسر المتضررة، ولجنة أخرى هندسية لفحص الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة للعقار المنهار لتبين مدى تضررها من انهيار العقار من عدمه.

وكان محافظ القاهرة قد تلقى بلاغا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة عن انهيار العقار رقم 6 حارة هلال محمود المتفرعة من شارع الخليج المصرى بدير الملاك بحى حدائق القبة والمكون من دور أرضى و4 طوابق متكررة مساء أمس.

ووجه المحافظ بإخطار كافة الجهات المعنية (إسعاف، مطافى، الحماية المدنية، الإنقاذ المركزى) وشركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى، ونائب المنطقة الشمالية ورئيس الحى بالتواجد الفورى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتمكن سكان العقار من الخروج من المنزل قبل انهياره عدا طفلة صغيرة تمكن رجال الحماية المدنية من استخراج جثتها من تحت الأنقاض ومازال العمل يجرى للبحث عن أى أشخاص.