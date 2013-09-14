فصيلة الدم "أ" A

يمتاز أصحاب الفئة "أ" A من الدم بقدرة أجسامهم العالية على الاحتفاظ بالماء والسوائل في الأنسجة، ما يجعل بعض الأطعمة ذات تأثير سلبي على عملية الأيض الغذائي والإصابة بالسمنة كاللحوم والبروتينات، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الحموضة في دمهم، ما يجعل الخضراوات والفاكهة أغذية مناسبة لهم.

ومن هذا المنطلق، ثمة أطعمة مسموح بها أو ممنوع تناولها في النظام الغذائي لأصحاب فئة الدم "أ" A، أبرزها:

_ تصنّف اللحوم من الأطعمة بطيئة الهضم والتي تخزّن في الجسم كدهون، وتزيد من مشكلات الهضم لهم. لذا، يحذّر الخبراء أصحاب هذه الفئة من تناول اللحوم الحمراء بصورة عامّة، والكبد والمأكولات البحرية كالمحار والروبيان والقواقع. ويسمح بتناول الدجاج والديك الرومي والسردين والماكريل والتونة.

_ تعتبر منتجات الألبان من الأطعمة المزعجة والسيئة في هضمها لأصحاب الفئة "أ" A بسبب تشبّع منتجات الألبان بالدهون، ما يبطئ عملية الأيض الغذائي ويسبّب السمنة. لذا، يمكن للأشخاص من فصيلة الدم "أ" أن يتناولوا منتجات الألبان خالية الدسم. وفي هذا الإطار، يحذر الخبراء هذه الفئة من تناول الأنواع المصنعة والمبسترة من الألبان، كالجبن الأزرق وجبن "تشيدر" و"الايس كريم" والزبدة، فيما ينصح بتناول الزبادي واللبن المثلج ومخفوق الزبادي بالفاكهة والجبن الأبيض قليل الدسم والملح.

_ تشكّل الزيوت والدهون خطورة بالغة على أصحاب هذه الفئة، باستثناء زيت الزيتون وزيت بذرة الكتّان، حيث يمكن استخدام معلقة زيت زيتون في الطبخ، أو عند إعداد السلطة ما يساعد على خفض الكوليسترول. بينما يحذّر الباحثون من استعمال زيت الذرة وزيت اللوز وزيت دوار الشمس في الطهي لأصحاب الفئة "أ" A.

_ تحتاج الفئة "أ" A إلى الوجبات الغذائية الخفيفة والمتوازنة، كحفنة من المكسّرات (البندق وعين الجمل وبذور السمسم والقمح) بقدر 100 غرام يومياً، فيما يحذّر الباحثون من تناول الكاجو والمكسّرات اليابانية والفستق، علماً بأن الإفراط في تناول منتجات القمح تسبب حموضة في أنسجة الجسم لأصحاب الفئة "أ" A.

- ثمة أنواع من البقول كاللوبياء قد تؤذي أصحاب تلك الفئة لاحتوائها على "اللستين" الذي يؤدي إلى اضطرابات في إفراز هرمون "الأنسولين"، وبالتالي الإصابة بالسمنة. فيما يسمح بتناول الفاصولياء بأنواعها الخضراء والسوداء والحمراء والعدس الأصفر والأسود.

- تشكّل الخضراوات قيمة غذائية كبيرة لأصحاب الفئة "أ" A لاحتوائها على المعادن و"الأنزيمات" ومواد مضادات الأكسدة التي تمنع الخلايا من الانقسام بسبب الأكسدة، فالخضراوات كافة مسموحة، وخصوصاً البروكولي والثوم والجزر والسبانخ والخضراوات الورقية بأنواعها والبصل والبامية والزهرة والخيار والفجل الأحمر والثوم والأرض الشوكي. فيما يحذّر من تناول الملفوف الأحمر والأبيض والفلفل بأنواعه والطماطم.

- يجب تناول الفاكهة بمعدّل 3 مرات يومياً لمعادلة الحموضة في الجسم. ولكن، لا تنصح تلك الفئة بالإكثار من البرتقال والموز والمانغو والبابايا والبطيخ والخربز، فيما ينصح بتناول أنواع الفاكهة الأخرى، وخصوصاً التفاح والجوافة والكيوي والفراولة والمشمش والبرقوق والدرّاق والكرز والتين والعنب والليمون.

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