فصيلة دم "و" O

يمتاز أصحاب هذه الفئة بسرعة فقدانهم للوزن، بمجرد حذف منتجات القمح من نظامهم الغذائي، حيث يتداخل القمح مع "الأنسولين"، ويبطئ عملية التمثيل الغذائي للطعام. ويتفق خبراء الصحة على بعض من النصائح المفيدة لأصحاب هذه الفئة، أبرزها:

-1 تعدّ اللحوم بأنواعها مصدراً هاماً للبروتين والطاقة لأصحاب هذه الفئة، حيث يمتاز جهازهم الهضمي بالقدرة على هضم جميع أنواع اللحوم الموصوفة لاصحاب هذه الفئة، مثل: اللحوم الحمراء (البقر والغنم) والدجاج والديك الرومي وسمك السلمون والماكريل والروبيان.

2- لا يفضّل استخدام الحليب كامل الدسم، ويمكن استبداله بحليب الصويا وأجبان الصويا.

3- لا يستفيد المنتمون إلى هذه الفصيلة من تناول البقول، إلا أن بعض من هذه الأخيرة يكون جيداً لجهازهم الهضمي المتميز بشدّة الحموضة، فهو يعادل هذه الحموضة ويمنع حدوث التقرحات، مثل: الفاصولياء الجافة بأنواعها.

4- لا يحتمل أصحاب هذه الفصيلة كلّ أنواع الشعير، ويجب الامتناع عنها في النظام الغذائي لإبطائها عمليات الأيض الغذائي، كما يجب الامتناع عن حبوب الإفطار وحساء الشوفان والأطعمة المصنعة من الشعير.

5- تعدّ الخضراوات مفيدة للغاية لهذه الفصيلة، إلا أن البعض الاخر يمكن أن يثبط وظائف الغدة الدرقية كالملفوف والقرنبيط، فيما تعتبر الأوراق الخضراء كالسبانخ والخس والبروكولي في غاية الأهمية لاحتوائها على فيتامين "كاي" K المساعد على تجلّط الدم والتي تفتقر إليه هذه الفصيلة.

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