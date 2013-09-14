فصيلة الدم "أب"AB

جدة _ هالة أحمد

يصنّف أصحاب تلك الفئة بالوسطية بين الفئتين "أ"A و"ب"B ، فهناك بعض الأطعمة كالطماطم التي لا تناسب الفصيلة "أ" A، ولكنها تناسب فصيلة "أب" AB، كما يتمتع أصحاب هذه الفئة بقلّة الأحماض المعدية التي تجعل من تناول بعض أنواع اللحوم غير مناسب لهم كما يحدث مع الفئة "أ" A، إلا أنهم يعتادون على استهلاك البروتنيات الحيوانية، ما يجعلهم في منطقة وسطى بين الفئتين.

وثمة نصائح غذائية يرى الخبراء أنها تساعد على إنقاص الوزن لأصحاب الفئة "أب" AB:

1- لا ينصح بتناول البقول والبذور والحبوب بوجه عام، لما تسبّبه من انخفاض في مستوى السكر في الدم، وما ينجم عنه من ضعف في الطاقة وانخفاض في نسبة التمثيل الغذائي للطعام.

-2 يؤدي تناول الأطعمة البحرية إلى سرعة التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن.

3- يساعد تناول مشتقات الحليب على إنتاج "الأنسولين" الهام في أيض الطعام، وبالتالي إنقاص الوزن.

4- يفيد تناول الأناناس على هضم الأطعمة وتحسين حركة الأمعاء، بما يقلّل من الشعور بالانتفاخ والغازت.

5- يجدر الابتعاد عن تناول الأطعمة المدخنة، أو المصنعة، أو المعالجة لقلة الإفرازات المعدية لدى الفئة "أب" AB.

6 -يعتبر البيض من المصادر الجيدة للبروتين التي لا تسبّب مشكلات لفصيلة "أب" AB، إلا أنه يجب الحذر من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، حيث تشير الأبحاث الصادرة حديثاً عن "مايو كلينيك" إلى أن الأشخاص المنتمين لفصيلة "أب" AB هم أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

7- يفضّل استخدام زيت الزيتون مقابل الدهون الحيوانية، فهو يساعد على خفض نسبة "الكوليسترول" الضار في الجسم، ورفع نسبة "الكوليسترول" المفيد في الجسم.

8- يجب تناول المكسّرات بكميّات قليلة، بالرغم من أنها تشكّل مصدراً جيداً للبروتين، إلا أنّها تحتوي على مادة تؤدي إلى خفض السكر والأيض في الجسم.

شاهدي أيضاُ: