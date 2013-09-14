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إصابة صلاح سليمان

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إصابة صلاح سليمان إصابة صلاح سليمان

عاودت آلام العضلة الأمامية صلاح سليمان مدافع الزمالك في مران الفريق الأخير قبل السفر إلى الجونة لمواجهة الأهلي في قمة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الزمالك عصر الأحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بدوري الأبطال.

وذكر مراسل FilGoal.com من الزمالك أن سليمان شعر بآلام في العضلة الأمامية خلال المران الأخير للفريق الأبيض قبل السفر للجونة.

ولم يستكمل مدافع الزمالك المران.

وكان سليمان قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة أورلاندو بايرتس السابقة، وغاب عن تدريبات الزمالك لأربعة أيام وقتها للعلاج.

ومن المقرر أن تتجه بعثة الزمالك إلى الجونة ظهر يوم السبت.

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