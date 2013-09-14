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أمريكا تستهزئ من احتفال الأسد بعيد ميلاده: بعثنا له بتهديد وليست تهنئة

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أمريكا تستهزئ من احتفال الأسد بعيد ميلاده: بعثنا له بتهديد وليست تهنئة أمريكا تستهزئ من احتفال الأسد بعيد ميلاده: بعثنا له بتهديد وليست تهنئة

أرشيفية

سخرت الولايات المتحدة من احتفال الرئيس السوري، بشار الأسد، بعيد ميلاده، إذ أشارت إلى أنها أرسلت إليه تهديدات عسكرية عوضا عن بطاقة تهنئة.

وجاء الاستهزاء حسبما نقلته CNN على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماري هارف، رداً على سؤال بشأن بطاقة تهنئة بعث بها الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ وون، إلى نظيره السوري بمناسبة عيد ميلاده في 11 سبتمبر الماضي.

وقالت هارف: “لا أريد الخوض في ما تفعله حكومة كوريا الشمالية ، إن الرئيس الأسد لن يتلقى حتما أي شيء مماثل من جانبنا بمناسبة عيد ميلاده”، وأضافت ساخرة: “كل ما شاهده خلال الاسابيع الاخيرة كان التهديد بعمل عسكري.. وهذا هو تعليقي على ذلك”.

وكان الأسد قد احتفل، الأربعاء الماضي، بعيد ميلاده الـ48، بعدما قررت الإدارة الأمريكية وضع الخيار العسكري جانبًا حتى يتم استنفاذ المسارات الدبلوماسية لحل الأزمة في بلاده، التي اتخذت منعطفا حادا باستخدام قواته السلاح الكيماوي، في هجوم أسفر عن مقتل 1400 في أغسطس الماضي، ما دفع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بالتهديد بهجوم عسكري “أوقفته” روسيا بمبادرة الرقابة على المخزون الكيماوي.

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