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استئناف القاهرة تخاطب الداخلية ونقابة الصحفيين لتحديد محل إقامة علاء صادق لاستدعائه

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استئناف القاهرة تخاطب الداخلية ونقابة الصحفيين لتحديد محل إقامة علاء صادق لاستدعائه استئناف القاهرة تخاطب الداخلية ونقابة الصحفيين لتحديد محل إقامة علاء صادق لاستدعائه

خاطبت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد غراب المحامي العام الأول نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لتحديد محل إقامة الدكتور علاء صادق الناقد الرياضي ويتولى التحقيق في القضية المستشار محمد إبراهيم رئيس نيابة استئناف القاهرة .

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال البلاغ المقدم من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ضد الإعلامي علاء صادق، إلى نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد غراب، للتحقيق فى اتهامه بسب وقذف قيادات الداخلية وأفرادها، عبر حسابه الشخصى على موقعي التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر».

يذكر أن، علاء صادق اشتهر بتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين، ودأب على تدوين آرائه فى الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد على حساباته بموقعي التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، ويقوم دائما بمهاجمة اللواء محمد إبراهيم، وقيادات وزارة الداخلية.

والجدير بالذكر، أن العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمحامين تقدموا ببلاغات للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد صادق يتهمونه فيها بالتحريض على العنف وإثارة الفتنة في البلاد.

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