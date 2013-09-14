مؤتمر طبى: نسبة تعاطى المصريين لأدوية الاكتئاب تضاعفت 3 مرات قبل «30 يونيو»

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 17 دقيقة

كشفت الدكتورة راوية خاطر، أستاذة أمراض الباطنة والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة القاهرة، عن تزايد استهلاك المصريين لأدوية الاكتئاب 3 أضعاف المعدلات العادية فى الفترة التى تلت ثورة 25 يناير وحتى قبل 30 يونيو. وقالت خلال مؤتمر طبى عقد أمس بمشاركة أكثر من 100 طبيب: إن إحدى أكبر شركات الأدوية العاملة فى مصر أجرت دراسة حول استهلاك الأدوية المضادة للاكتئاب فى مصر مؤخراً، وأثبتت الدراسة تزايد نسبة استهلاك أدوية الاكتئاب 3 أضعاف قبل 30 يونيو، وأكدت «خاطر» أن تزايد معدلات الاستهلاك تعود إلى الضغوط العصبية والنفسية غير المعتادة التى تعرض لها المواطن المصرى فى الفترة التى سبقت ثورة 30 يونيو. وقالت «خاطر»: إن المواطنين فى مصر تأثروا بكل أحداث العنف والتوترات السياسية التى شهدتها البلاد، ما ساهم فى زيادة عدد المصابين بمرض الاكتئاب، فضلاً عن تسبب تلك الأحداث فى ارتفاع عدد مصابى مرض السكر إلى 9 ملايين مريض، ولفتت إلى أن مرض الاكتئاب يؤدى إلى خلل فى سائر الجسم يشمل الأفكار والمزاج ويؤثر على نظرة الإنسان لنفسه ولمن حوله من أشخاص، بحيث يفقد المريض اتزانه الجسدى والنفسى والعاطفى. وأكد الدكتور شريف حافظ، أستاذ الأمراض الباطنة والغدد الصماء، رئيس الجمعية المصرية لمرضى السكر، أن 10% من المصريين مصابون بالسكر، مشيراً إلى انضمام مصر لقائمة أكثر 10 دول فى العالم ترتفع بها نسبة الإصابة بالسكر.