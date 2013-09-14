«أبوهشيمة».. أول مصرى يفوز بجائزة أصغر مدير تنفيذى بالشرق الأوسط

انتهت تصفيات مؤسسة «Arabian Business» العالمية لاختيار أبرز 16 شخصية بالوطن العربى والشرق الأوسط فى مجال الأعمال «البزنس» وإدارة كبرى الشركات لمنحهم الجوائز السنوية «C E O» المدير التنفيذى، وذلك من بين 982 شخصية من جميع دول الوطن العربى، حيث وقع اختيار المؤسسة على رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين كأصغر مدير تنفيذى فى الوطن العربى والشرق الأوسط تحت سن الـ40 والذى أناب طارق رخا النائب بمجموعة حديد المصريين لاستلام الجائزة.

وذكر مسؤول بالمؤسسة أن أبوهشيمة برز اسمه فى العامين الماضيين وعمره لم يتجاوز 38 عاماً متحدياً الظروف العصيبة التى كانت تمر بها مصر من ارتباك سياسى وأزمة اقتصادية ليبنى استثمارا جديدا فى مجال الصناعات الثقيلة وهو أول مصرى يفوز بالجائزة منذ نشأتها.

ومن أبرز الشخصيات العربية التى حصلت على جائزة المدير التفيذى ورجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية وحصل على جائزة C E O فى مجال التنمية العقارية، أما فى مجال البنوك فتم منح محمد نصر عابدين المدير التنفيذى لبنك الاتحاد الوطنى، ومنح نبيل حبايب مسؤول التوكيلات التجارية لمجموعة مطاعم ماكدونالدز جائزة C E O فى مجال الابتكار. وأقيم حفل تسليم الجوائز بأحد الفنادق بمدينة دبى الإمارتية وحضره الأمير تركى بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود كضيف شرف للاحتفال.