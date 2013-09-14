أخبار عاجلة

انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

«أبوهشيمة».. أول مصرى يفوز بجائزة أصغر مدير تنفيذى بالشرق الأوسط

Google+ Print
«أبوهشيمة».. أول مصرى يفوز بجائزة أصغر مدير تنفيذى بالشرق الأوسط «أبوهشيمة».. أول مصرى يفوز بجائزة أصغر مدير تنفيذى بالشرق الأوسط

انتهت تصفيات مؤسسة «Arabian Business» العالمية لاختيار أبرز 16 شخصية بالوطن العربى والشرق الأوسط فى مجال الأعمال «البزنس» وإدارة كبرى الشركات لمنحهم الجوائز السنوية «C E O» المدير التنفيذى، وذلك من بين 982 شخصية من جميع دول الوطن العربى، حيث وقع اختيار المؤسسة على رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين كأصغر مدير تنفيذى فى الوطن العربى والشرق الأوسط تحت سن الـ40 والذى أناب طارق رخا النائب بمجموعة حديد المصريين لاستلام الجائزة.

1.jpg

وذكر مسؤول بالمؤسسة أن أبوهشيمة برز اسمه فى العامين الماضيين وعمره لم يتجاوز 38 عاماً متحدياً الظروف العصيبة التى كانت تمر بها من ارتباك سياسى وأزمة اقتصادية ليبنى استثمارا جديدا فى مجال الصناعات الثقيلة وهو أول مصرى يفوز بالجائزة منذ نشأتها.

G523413589c6a4.jpg

ومن أبرز الشخصيات العربية التى حصلت على جائزة المدير التفيذى ورجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية وحصل على جائزة C E O فى مجال التنمية العقارية، أما فى مجال البنوك فتم منح محمد نصر عابدين المدير التنفيذى لبنك الاتحاد الوطنى، ومنح نبيل حبايب مسؤول التوكيلات التجارية لمجموعة مطاعم ماكدونالدز جائزة C E O فى مجال الابتكار. وأقيم حفل تسليم الجوائز بأحد الفنادق بمدينة دبى الإمارتية وحضره الأمير تركى بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود كضيف شرف للاحتفال.

G523413596b1a1.jpg

G5234135a00a85.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا