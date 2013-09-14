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وفاة الدبلوماسي الكبير ” أسامة الباز ” فجر اليوم عن عمر يناهز 82 عامًا

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وفاة الدبلوماسي الكبير ” أسامة الباز ” فجر اليوم عن عمر يناهز 82 عامًا وفاة الدبلوماسي الكبير ” أسامة الباز ” فجر اليوم عن عمر يناهز 82 عامًا

توفى فجر اليوم  الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي للرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا، فجر السبت، مشيرًا إلى أنه سيتم تشييع جثمانه، ظهر السبت.

وكتبت الإعلامية  ” أميمة تمام”  زوجة الباز  ” ببالغ الأسى أنعى لكم عميد الدبلوماسية المصرية الوطني المخلص، الدكتور أسامة الباز، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، وذلك على صفحتها على الفيس بوك .

وولد الباز عام 1931 بقرية طوخ الأقلام مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وهو خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة، وحاصل على دكتوراه في القانون من جامعة هارفارد.

شارك في مفاوضات “كامب ديفيد” وصياغة معاهدة السلام عام 1979، وهو مؤلف كتاب “ والقرن الحادي والعشرين”، وتولى الملف الفلسطيني – الإسرائيلي لفترة طويلة، وهو أيضاً شقيق فاروق الباز، عالم الجيولوجيا بوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.

 

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