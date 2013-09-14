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«تنمية تبوك» تختتم «استراتيجيات في تربية الأطفال»

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«تنمية تبوك» تختتم «استراتيجيات في تربية الأطفال» «تنمية تبوك» تختتم «استراتيجيات في تربية الأطفال»

 بديعة حسن (تبوك)

اختتم مركز التنمية الأسرية بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك مؤخرا، دورة بعنوان استراتيجيات في تربية الأطفال للمرحلة «2-12» وكانت موجهة للآباء لمدة يوم واحد، بهدف إكساب الوالدين المهارات الأساسية لتربية الأطفال للمرحلة (2-12) سنة، والتعرف على الاستراتيجيات التربوية للتعامل مع أخطاء الأطفال، وإكساب الوالدين مهارات تعديل السلوك السلبي لأطفالهم، وإكساب الوالدين مهارات تعزيز السلوك الإيجابي لدى أطفالهم. وتأتي هذه الدورة ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي يقدمها المركز خلال هذا العام الهجري 1434هـ وينفذها فريق من المدربين والمدربات المتخصصين في مجال الأسرة، حيث تشهد إقبالا كبيرا من جميع شرائح المجتمع، التي تعقد بقاعة تدريب جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية.

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