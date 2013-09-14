وكيل إمارة الجوف يتفقد القطاعات العسكرية بالقريات

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تفقد وكيل إمارة منطقة الجوف أحمد بن عبدالله آل الشيخ، محافظة القريات زار خلالها جمرك الحديثة واطلع على سير العمل والتقى بمدير عام جمرك الحديثة إبراهيم كاسب العنزي ورؤساء الإدارات والأقسام، ومديري الإدارات العاملة بالمنفذ والقطاعات العسكرية، ونقل لهم شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على ما يقومون به من جهود ملموسة وعمل مخلص أسفر عن القبض والتصدي للعديد من المهربات والممنوعات.وقد أعرب مدير الجمرك عن شكره لسمو أمير المنطقة ولوكيل الإمارة على اهتمامهم ومتابعتهم لأعمال الجمرك ما أسهم في تطوير أدائه وما يقومون به من أعمال جليلة. بعد ذلك زار وكيل إمارة الجوف، محافظة القريات، وكان في استقباله المحافظ عبدالله صالح الجاسر ومدير شرطة القريات العميد سعود حوري الرويلي وعدد من مديري الدوائر الحكومية، أعقبها زيارة لسجن القريات التقى خلالها بمدير سجون القريات مفلح الرويلان.