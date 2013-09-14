دورة لمشرفي التربية الإسلامية بتعليم تبوك

بديعة حسن (تبوك)

بدأت إدارة الإشراف التربوي بتعليم تبوك (قسم التربية الإسلامية) بالتعاون مع مركز التدريب التربوي والابتعاث بتنفيذ دورة لمشرفي التربية الإسلامية بالإدارة ومكاتب التربية بالمحافظات.واشتملت الدورة على بناء المفاهيم وغرس القيم من خلال المناهج الشرعية الحديثة وفق استراتيجيات تدريس المفاهيم والتصورات البديلة ومراحل بناء القيم وتقويم القيم والمفاهيم. ويحاضر في هذه الدورة التي ستستمر لمدة خمسة أيام مشرفو التربية الإسلامية سليمان أبو دميك وأحمد الجهني ومحمد القيسي ويستفيد منها (15) مشرفا ويشرف عليها رئيس قسم التربية الإسلامية بتعليم تبوك محمد قاسم الفاضلي.