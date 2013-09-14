صحة القريات تقر بمسؤولية أخصائي أسنان عن غيبوبة امرأة أربعينية

منيف الكويكبي (القريات)

كشفت التحقيقات الأولية للجنة التي تم تشكيلها في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات بشأن قضية المرأة التي دخلت في غيبوية تامة إثر حقنها بإبرة وريدية في أحد المستوصفات الخاصة بمحافظة القريات، بإدانة الطبيب (أخصائي أسنان) الذي أشرف على حالة المريضة بالخطأ الطبي بالإضافة إلى الممرضة التي قامت بحقنها بالإبرة بناء على توجيهات الطبيب المشرف على الحالة. وقد رفعت اللجنة نتائج التحقيقات للإدارة المختصة وذلك لتقديمها إلى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة لإكمال اللازم حيال ذلك وإصدار القرار المناسب للمخالفة وتكون العقوبة وما يترتب عليها كحق عام سواء عقوبة مالية أو إدارية بحق الطبيب والممرضة بالإضافة إلى المستوصف. وكانت امرأة في العقد الرابع من عمرها قد دخلت في غيبوية تامة إثر حقنها بإبرة وريدية في أحد المستوصفات الخاصة بمحافظة القريات، وكانت تعاني من التهاب في أحد أسنانها ولدى ذهابها إلى المستوصف وصفت لها مضادات حيوية وأعطيت إبرة عن طريق الوريد ما أدى إلى سقوطها وتوقف القلب والتنفس. وأوضح المتحدث الإعلامي في صحة القريات بدر المدهرش أنه تم نقل المريضة فور سقوطها في المستوصف الخاص إلى قسم الطوارئ في مستشفى القريات العام وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي لها لمدة (15) دقيقة، ثم وضعت على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة، وما تزال بها. وبين المدهرش أن لجنة متخصصة شكلت للتحقيق في الموضوع وجار العمل حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وكانت المريضة قد تم نقلها من المستوصف للمستشفى على كرسي ودون عملية إنعاش قلبي. إلى ذلك أوضحت مصادر لـ«عكاظ» نقل المرأة إلى مدينة الملك فهد الطبية لاستكمال العلاج اللازم عبر الإخلاء الطبي نظرا لحالتها الحرجة.