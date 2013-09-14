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القيادة تحرص على تحقيق الدور الإصلاحي لتأهيل السجناء

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القيادة تحرص على تحقيق الدور الإصلاحي لتأهيل السجناء القيادة تحرص على تحقيق الدور الإصلاحي لتأهيل السجناء

أشاد بتطوير سجن حائل .. الأمير عبدالعزيز بن سعد:

 سطام الجميعة (حائل)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، حرص القيادة الحكيمة على أن تحقق السجون دورها الإصلاحي الفاعل لتأهيل السجناء وعودتهم إلى المجتمع بشكل أفضل.وأشاد سموه في تصريح صحفي بما تحقق من تطوير في سجن حائل بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.من جانبه، أوضح مدير إدارة سجون منطقة حائل اللواء سند بن دخيل الله الثبيتي أن دعم القيادة الحكيمة وحرص ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو وزير الداخلية وسمو نائب أمير المنطقة.وقال: تشرفنا مؤخرا بزيارة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين وبرفقته أعضاء الهيئة الذي أكد أن سجن حائل يمثل نموذجا فريدا لدور الإصلاح في المملكة، وما راه ينال أعجاب هيئة حقوق الإنسان في المملكة، مؤكدا أنه يعجز عن التعبير عما شاهده هو ومرافقيه من حسن التنظيم ونوعية الأنشطة.

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