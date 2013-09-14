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نصائح طبية: التقصير أو الحلق بالحج يقيك مرض القدم السكرى

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نصائح طبية: التقصير أو الحلق بالحج يقيك مرض القدم السكرى نصائح طبية: التقصير أو الحلق بالحج يقيك مرض القدم السكرى

يقول الدكتور محمد على مطر استشارى وعلاج القدم السكرى، يجب اتباع النصائح الطبية فى الحج، لتجنب المضاعفات التى قد تنتج عند التقصير أو الحلق، فإن المريض ينصح بالحلق بواسطة ماكينة الحلق بدلاً من الموس، وإذا حصل أن حلق بالموس وحدث جرح لا قدر الله فلا بد للمريض أن يستخدم مسحات الكحول فى تعقيم موضع الجرح.

يضيف السفر إلى الحج قد يصاحبه تغير فى النظام الغذائى، فضلاً عن أنه قد يضطر إلى شراء غذائه من أماكن لا تلبى المطالب الصحية لمريض السكر مثل الوجبات الخفيفة، التى لا تتلاءم مع نظامه الغذائى المعتاد، لذلك فمن المهم جداً لمريض السكر أن يحافظ على وجباته الأساسية فى أثناء سفره وحجه، وألا يتوقف عند تناول وجبة معينة لأى سبب مثل ضيق الوقت حتى يتمكن من أخذ العلاج فى مواعيده وحتى لا يتعرض لأى انخفاض فى مستوى السكر أثناء تأدية أحد المناسك.

تابع مطر موسم الحج يصاحبه ارتفاع درجات الحرارة، فإن الحجاج الذين يعانون مرض السكر يكونون أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بضربات الشمس نتيجة لنقصان السوائل فى الجسم.
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