تجنبى إصابة طفلك بالأمراض الجلدية

يصاب الإنسان فى مرحلة الطفولة بالعديد من الأمراض الجلدية، وتتنوع الأمراض وفقا لما يتعرض الإنسان به، من مثيرات وميكروبات خارجية، فكيف تقى الأم أطفالها من الأمراض الجلدية المختلفة؟ وما هى الأمراض الجلدية التى يمكن أن تصيب الإنسان فى تلك المرحلة؟.

يوضح لنا الدكتور محسن سليمان، استشارى الأمراض الجلدية رئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية، أنه فى مرحلة الطفولة قد يصاب الجلد بالعديد من الالتهابات، نظرا لرقة وحساسية الجلد فى تلك المرحلة.

ويشير إلى أن الجلد فور التعرض لأحدى الميكروبات كالميكروب العنقودى أو السبحى تحدث الفقاعات بالجلد والتقيحات، وربما يصل الأمر فى حالة عدم المعالجة السريعة إلى وجود صديد.

وقد يصاب الطفل أيضا ببعض الميكروبات من الأم فى حالة أصابتها بمشاكل جلدية، كوجود خراج لذا لابد على الأم من الاهتمام بالنظافة الشخصية لها ولطفلها للوقاية من مختلف الأمراض الجلدية.

ويبين دكتور "محسن" أن مناعة الأطفال تكون فى طور النمو، لذا فهى ضعيفة بطبيعة المرحلة وتحتاج إلى عناية خاصة فهم أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالأمراض الجلدية.

ويؤكد أن كل الأمراض الجلدية التى تنقل عن طريق العدوى يمكن إصابة الأطفال به من بينها العدوى الفطرية والقراع الإنجليزى والتينيا وقد يكون السبب فيهم ملامسة شخص مريض أو حيوان مريض بتلك الأمراض. كما قد يصاب الأطفال بالأمراض الجلدية الطفيلية، والتى غالبا ما تكون ناتجة من ملامسة الكلاب والأرانب.

ولابد من سرعة ملاحظة الأم لابنها، حيث إنه فور ظهور أى التهابات جلدية له عليها المتابعة مع الطبيب المختص، وذلك للتشخيص الجيد، خاصة أن الأطفال فى السن المبكرة يصعب عليهم وصف المشكلات التى يعانون منها.