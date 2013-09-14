أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تجنبى إصابة طفلك بالأمراض الجلدية

Google+ Print
تجنبى إصابة طفلك بالأمراض الجلدية تجنبى إصابة طفلك بالأمراض الجلدية

يصاب الإنسان فى مرحلة الطفولة بالعديد من الأمراض الجلدية، وتتنوع الأمراض وفقا لما يتعرض الإنسان به، من مثيرات وميكروبات خارجية، فكيف تقى الأم أطفالها من الأمراض الجلدية المختلفة؟ وما هى الأمراض الجلدية التى يمكن أن تصيب الإنسان فى تلك المرحلة؟.

يوضح لنا الدكتور محسن سليمان، استشارى الأمراض الجلدية رئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية، أنه فى مرحلة الطفولة قد يصاب الجلد بالعديد من الالتهابات، نظرا لرقة وحساسية الجلد فى تلك المرحلة.

ويشير إلى أن الجلد فور التعرض لأحدى الميكروبات كالميكروب العنقودى أو السبحى تحدث الفقاعات بالجلد والتقيحات، وربما يصل الأمر فى حالة عدم المعالجة السريعة إلى وجود صديد.

وقد يصاب الطفل أيضا ببعض الميكروبات من الأم فى حالة أصابتها بمشاكل جلدية، كوجود خراج لذا لابد على الأم من الاهتمام بالنظافة الشخصية لها ولطفلها للوقاية من مختلف الأمراض الجلدية.

ويبين دكتور "محسن" أن مناعة الأطفال تكون فى طور النمو، لذا فهى ضعيفة بطبيعة المرحلة وتحتاج إلى عناية خاصة فهم أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالأمراض الجلدية.

ويؤكد أن كل الأمراض الجلدية التى تنقل عن طريق العدوى يمكن إصابة الأطفال به من بينها العدوى الفطرية والقراع الإنجليزى والتينيا وقد يكون السبب فيهم ملامسة شخص مريض أو حيوان مريض بتلك الأمراض. كما قد يصاب الأطفال بالأمراض الجلدية الطفيلية، والتى غالبا ما تكون ناتجة من ملامسة الكلاب والأرانب.

ولابد من سرعة ملاحظة الأم لابنها، حيث إنه فور ظهور أى التهابات جلدية له عليها المتابعة مع الطبيب المختص، وذلك للتشخيص الجيد، خاصة أن الأطفال فى السن المبكرة يصعب عليهم وصف المشكلات التى يعانون منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365