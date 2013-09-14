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مصدر بـ«الكهرباء»: توقف «محطة طلخا» عن العمل.. وشهود عيان: بسبب وقوع انفجار

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مصدر بـ«الكهرباء»: توقف «محطة طلخا» عن العمل.. وشهود عيان: بسبب وقوع انفجار مصدر بـ«الكهرباء»: توقف «محطة طلخا» عن العمل.. وشهود عيان: بسبب وقوع انفجار

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، في الساعات الأولى من صباح السبت، إن محطة كهرباء طلخا توقفت عن العمل، بسبب عطل بها، فيما أكد شهود عيان، أنهم سمعوا دوي انفجار في المحطة قبل توقفها، وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مدينتي المنصورة وطلخا، وتسبب في  أعطال بالشبكة الموحدة.

وقال شهود عيان بمصنع سماد طلخا المجاور للمحطة، إنه «في تمام الساعة الخامسة والربع سمعنا دوى انفجار هائل ولم نعرف مصدره وهو ما تسبب في حالة من الرعب بين العمال، وتم قطع الكهرباء، وبعدها قام المصنع بتفريغ كميات كبيرة من المواد الكيمياوية في الهواء، شعر بها أهالي المنصورة، وقمنا بعمل حراسة وتأمين بالمكان خوفا أن يكون الحادث جنائي أو إرهابي».

وأكد مصادر بوزارة الكهرباء أن المصانع الكبرى توقفت عن العمل نتيجة لعطل الكهرباء والتي لا تستطيع المولدات الصغرى تشغيلها.

وأوضح مسؤول بالمحطة أن «سبب الآعطال خارجة عن المحطة وليست من الداخل، ونتيجة للشبورة المائية الشديدة، لم يتم التوصل حتى الآن إلي سبب الأعطال والتي يمكن أن تتسبب في قطع الكهرباء عن منطقة الوجة البحرى كلها».

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