اختتام الأسبوع التمهيدي للطلاب

إبراهيم المتحمي (الطائف)

نفذ قسم التوجيه والإرشاد بتعليم القنفذة الحفل الختامي للأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين في مدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم بمشاركة مجموعة من مدارس المحافظة، بحضور مدير التربية والتعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي والمساعد للشؤون التعليمية أحمد بن محمد الهيثمي ومدير الإشراف التربوي عبدالرحمن بن إبراهيم الزاحمي ورئيس التوجيه والإرشاد محمد صالح الزبيدي ورؤساء الأقسام بالإدارة وجمع من التربويين وأولياء أمور الطلاب. وأكد مدير المدرسة المستضيفة زيد بن ثابت (تحفيظ) عبدالرحمن السابطي في كلمته على دور المعلم في تربية الأجيال، مشيرا إلى أن الطلاب أمانة في أعناق معلميهم. وقال رئيس قسم التوجيه والإرشاد محمد بن صالح الزبيدي، إن ما لمسه من الطلاب من حبهم للمدرسة لهو دليل على نجاح البرنامج، مبينا أن إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من البرنامج بلغ 2500 طالب.