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بلدي «الشواق » يناقش أضرار السيول على القرى

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بلدي «الشواق » يناقش أضرار السيول على القرى بلدي «الشواق » يناقش أضرار السيول على القرى

 إبراهيم المتحمي، عبد الله الفقيه (القنفذة)

بحث مجلس بلدي الشواق جنوب الليث، أمس أسباب انحراف السيل عن مجراه، حيث خاطب من خلال محضر الاجتماع الطارئ مركز الشواق باستدعاء المواطنين الذين قاموا بوضع العقوم الترابية ببطن الوادي وسرعة إزالتها، ومخاطبة فرع وزارة النقل حيال ما لوحظ من إقفال العبارات وعدم حفرها.واوضح نائب رئيس المجلس البلدي والمتحدث الإعلامي للمجلس عبد الله علي الحميري، بأنه تم إعداد تقرير مصور للأضرار بعد أن وقف رئيس وأعضاء المجلس البلدي على الأضرار التي خلفتها السيول في مركز الشواق وعدد من قرى الشاقة الشمالية، حيث تمت إزالة جزء من العقوم الترابية التي كانت سببا رئيسيا في تحول مسار السيول ودخولها للمناطق السكنية.وبين الحميري، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لحصر الأضرار الناتجة عن السيول وتكليف البلدية فيما يخصها باشتراك عضوين من المجلس، كما وجه بسرعة ردم الحفر التي بجوار الأودية والتي تؤثر على سلامة الأهالي، واقفال جميع العبارات المفتوحة في جسر الشاقة الشمالية والتي من خلالها عبر الماء للقرية ووصل حتى سوق الوسقة. وكانت قرى الشاقة بالليث قد تعرضت مساء أمس لمداهمة سيول منقولة من أعالي الجبال حيث ألحقت هذه السيول أضرارا بالقرى بمركز الشاقة وتسببت السيول في إغلاق الطريق الدولي جدة جازان وحجز السيارات على الطريق وحجزت المسافرين والطالبات والطلاب والموظفين بالليث.

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