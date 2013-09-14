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إدارة التعليم تدعو البديلات للمقابلة

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إدارة التعليم تدعو البديلات للمقابلة إدارة التعليم تدعو البديلات للمقابلة

 سهى العرابي (الطائف)

تعلن الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الاشراف التربوي عن استقبال البديلات المشمولات بالعقود لمطابقة البيانات والوثائق مع الاصول والمصادقة على بيانات الاستمارة وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 9 / 11 / 1434هـ. وأوضح مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني، أنه سيتم استقبال البديلات وفق جدول زمني محدد، وذلك حرصا على راحة المعلمات البديلات اثناء مراجعة إدارة الاشراف التربوي للمطابقة مشددا على الجميع بضرورة الالتزام بالحضور وفقا لهذا الجدول. وأفاد المدير العام بأنه سيتم الإعلان عن اسماء جميع البديلات على التوالي فور الانتهاء من تجميع الاوراق المطلوبة على دفعات، مؤملاً من الجميع الالتزام بالمواعيد والأسماء الموجودة في كل جدول وألا يتم مراجعة الادارة الا بعد نزول اسم كل بديلة على موقع الإدارة.كما عبر الشمراني عن امتنانه ودعائه الصادق لقائد هذا الوطن وراعي نهضته خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي منح هذه الفرصة للبديلات ليسهمن في خدمة وطنهن، مثنيًا على الجهود الكبيرة المبذولة من إدارة الإشراف التربوي ولجنة المطابقة في هذا المجال وعلى المتابعة الجادة من مساعدته لشؤون تعليم البنات الأستاذة عزة العوفي، وداعيًا للجميع بالتوفيق والسداد.هذا ويمكن الاطلاع على الأوراق المطلوبة من البديلات للمطابقة، والجدول الزمني لمطابقة البيانات في الأيام المحددة من خلال الروابط على موقع الإدارة.

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