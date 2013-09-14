أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

محافظ القنفذة يوجّه بالتنسيق لليوم الوطني

Google+ Print
محافظ القنفذة يوجّه بالتنسيق لليوم الوطني محافظ القنفذة يوجّه بالتنسيق لليوم الوطني

 محسن الحازمي (القنفذة)

وجه محافظ القنفذة فضا بين البقمي الجهات المعنية في المحافظة، بالاستعداد لليوم الوطني والتنسيق مع بعضها من أجل أداء المهام الموكلة لها.واكد البقمي لـ«عكـاظ» أن اليوم الوطني مناسبة يترقبها المواطنون بشغف، ليعبروا عن حبهم وولائهم للقيادة والوطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو النائب الثاني.واعتبر البقمي الالتزام بالآداب والتعاليم الدينية والمحافظة على الممتلكات العامة وعدم مضايقة الآخرين خلال المشاركة في ذكرى الوطن، هي أحد تعبيرات المحبة له، مثمنا الحرص غير المستغرب من المواطنين في المحافظة دائما على التزامهم الأنظمة، فيما دعا البقمي الله، أن يحفظ الوطن قيادة وشعبا من كل مكروه. من جانبها، واصلت بلدية القنفذة استعداداتها لليوم الوطني من خلال تواصل العمل من قبل الأعضاء في المجلس البلدي بقيادة ومشاركة رئيسه محمد عبدالرحمن بامهدي ورئيس البلدية الدكتور سالم المنيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية