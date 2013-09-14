محافظ القنفذة يوجّه بالتنسيق لليوم الوطني

محسن الحازمي (القنفذة)

وجه محافظ القنفذة فضا بين البقمي الجهات المعنية في المحافظة، بالاستعداد لليوم الوطني والتنسيق مع بعضها من أجل أداء المهام الموكلة لها.واكد البقمي لـ«عكـاظ» أن اليوم الوطني مناسبة يترقبها المواطنون بشغف، ليعبروا عن حبهم وولائهم للقيادة والوطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو النائب الثاني.واعتبر البقمي الالتزام بالآداب والتعاليم الدينية والمحافظة على الممتلكات العامة وعدم مضايقة الآخرين خلال المشاركة في ذكرى الوطن، هي أحد تعبيرات المحبة له، مثمنا الحرص غير المستغرب من المواطنين في المحافظة دائما على التزامهم الأنظمة، فيما دعا البقمي الله، أن يحفظ الوطن قيادة وشعبا من كل مكروه. من جانبها، واصلت بلدية القنفذة استعداداتها لليوم الوطني من خلال تواصل العمل من قبل الأعضاء في المجلس البلدي بقيادة ومشاركة رئيسه محمد عبدالرحمن بامهدي ورئيس البلدية الدكتور سالم المنيف.