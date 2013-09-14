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الائتلاف السورى المعارض يختار اليوم رئيس وزراء مؤقت

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الائتلاف السورى المعارض يختار اليوم رئيس وزراء مؤقت الائتلاف السورى المعارض يختار اليوم رئيس وزراء مؤقت

أعلن مسئولون فى الائتلاف الوطنى السورى (المعارض) أنه سيتم اختيار رئيس وزراء مؤقت اليوم السبت فى اسطنبول.

وأوضح المسئولون، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم السبت، أن اختيار رئيس وزراء مؤقت سيعمل على تعزيز مصداقية الائتلاف على المستوى الدولى فى الوقت الذى تمارس فيه حلول دبلوماسية بين واشنطن وموسكو لإنهاء النزاع الدائرة فى سوريا منذ عامين ونصف العام.

وكان خالد صالح المتحدث باسم الائتلاف أكد فى وقت سابق أن المبادرة الروسية التى تقترح أن يسلم الأسد الترسانة الهائلة من الأسلحة الكيماوية مقابل تفادى ضربة عقابية تقودها الولايات المتحدة لم تتطرق إلى القضية الرئيسية المتعلقة بالمحاسبة المترتبة على الهجوم الكيميائى فى 21 أغسطس فى الغوطة.

يذكر أن كلا من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقا على تنفيذ بعض المساعى الجديدة للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السورية أمس الجمعة بإحياء خطة دولية لعقد مؤتمر للسلام يعرف بمؤتمر "جنيف 2".

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