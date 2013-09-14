أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

وكالة الطاقة تتوقع انحسار الضغوط بسوق النفط مع تحسن المعروض

Google+ Print
وكالة الطاقة تتوقع انحسار الضغوط بسوق النفط مع تحسن المعروض وكالة الطاقة تتوقع انحسار الضغوط بسوق النفط مع تحسن المعروض

قالت وكالة الطاقة الدولية إن معروض النفط العالمى سيتحسن فى الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما سيخفف الضغوط الصعودية فى الخام ويسمح بإعادة بناء المخزونات.

وقالت الوكالة التى تقدم المشورة فى سياسة الطاقة إلى الدول المتقدمة إن زيادة الإنتاج السعودى إلى أعلى مستوى فى 32 عاما وارتفاع الإنتاج من دول أخرى فى الشرق الأوسط ساعد على تعويض أثر التوقف شبه الكامل لإنتاج النفط الليبى.

وقالت الوكالة فى تقريرها الشهرى عن سوق النفط "تحسن العوامل الأساسية سيخفف الضغط عن متعاملى السوق بعض الشىء - على الأقل فى الأشهر القليلة المقبلة".

وقالت إن الإنتاج الليبى هوى إلى أدنى مستوياته منذ انتهاء الحرب حيث لم يتجاوز 150 ألف برميل يوميا فى أوائل سبتمبر مقارنة مع 550 ألف برميل يوميا فى المتوسط فى أغسطس وحوالى 1.4 مليون برميل يوميا فى وقت سابق هذا العام.

لكن انتهاء موسم صيانة حقول النفط فى بحر الشمال وخليج المكسيك سيعزز المعروض فى الربع الأخير من العام فى حين قد يتيح تحقيق تقدم سياسى فى مناطق أخرى إمدادات إضافية بينما يواصل إنتاج أمريكا الشمالية ارتفاعه.

وقالت الوكالة "مخزونات النفط لدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تقلصت فى الأشهر الأخيرة لكنها قد تكون بصدد الانتعاش. . بافتراض توقف الإنتاج الليبى بالكامل من سبتمبر إلى ديسمبر فقد تتجاوز المخزونات متوسط خمس سنوات بنهاية العام".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

الكهرباء: أسعار فواتير الكهرباء ستزيد في يوليو 2017 ولن يتم استثناء أي من الشرائح

الكهرباء: أسعار فواتير الكهرباء ستزيد في يوليو 2017 ولن يتم استثناء أي من الشرائح

أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الجملة والتجزئة اليوم

أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الجملة والتجزئة اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1 إبريل

أسعار الذهب اليوم السبت 1 إبريل