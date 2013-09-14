وكالة الطاقة تتوقع انحسار الضغوط بسوق النفط مع تحسن المعروض

قالت وكالة الطاقة الدولية إن معروض النفط العالمى سيتحسن فى الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما سيخفف الضغوط الصعودية فى أسعار الخام ويسمح بإعادة بناء المخزونات.

وقالت الوكالة التى تقدم المشورة فى سياسة الطاقة إلى الدول المتقدمة إن زيادة الإنتاج السعودى إلى أعلى مستوى فى 32 عاما وارتفاع الإنتاج من دول أخرى فى الشرق الأوسط ساعد على تعويض أثر التوقف شبه الكامل لإنتاج النفط الليبى.

وقالت الوكالة فى تقريرها الشهرى عن سوق النفط "تحسن العوامل الأساسية سيخفف الضغط عن متعاملى السوق بعض الشىء - على الأقل فى الأشهر القليلة المقبلة".

وقالت إن الإنتاج الليبى هوى إلى أدنى مستوياته منذ انتهاء الحرب حيث لم يتجاوز 150 ألف برميل يوميا فى أوائل سبتمبر مقارنة مع 550 ألف برميل يوميا فى المتوسط فى أغسطس وحوالى 1.4 مليون برميل يوميا فى وقت سابق هذا العام.

لكن انتهاء موسم صيانة حقول النفط فى بحر الشمال وخليج المكسيك سيعزز المعروض فى الربع الأخير من العام فى حين قد يتيح تحقيق تقدم سياسى فى مناطق أخرى إمدادات إضافية بينما يواصل إنتاج أمريكا الشمالية ارتفاعه.

وقالت الوكالة "مخزونات النفط لدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تقلصت فى الأشهر الأخيرة لكنها قد تكون بصدد الانتعاش. . بافتراض توقف الإنتاج الليبى بالكامل من سبتمبر إلى ديسمبر فقد تتجاوز المخزونات متوسط خمس سنوات بنهاية العام".

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