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فرنسا ترسل أول شحنة شعير إلى الإمارات منذ سنوات

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فرنسا ترسل أول شحنة شعير إلى الإمارات منذ سنوات فرنسا ترسل أول شحنة شعير إلى الإمارات منذ سنوات

قالت مصادر ملاحية إنه يجرى تحميل أول شحنة من الشعير الفرنسى إلى الإمارات العربية المتحدة خلال ما لا يقل عن أربعة أعوام، أمس الجمعة، فى علامة جديدة على انتعاش الصادرات الفرنسية بفعل جاذبية الأسعار.

وذكرت المصادر أنه تم تحميل نحو 40 ألف طن من الشعير على ناقلة الصب إندلس فى ميناء روان قبل أن تواصل رحلتها بمحاذاة الساحل الشمالى لفرنسا، لتحميل 20 ألف طن أخرى فى ميناء دنكرك المقرر أن تصل إليه يوم 18 من سبتمبر.

وأظهرت سجلات الموانئ أنه لم يتم إرسال شحنة شعير فرنسية إلى الإمارات منذ عام 2009 على الأقل، وتشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن حجم واردات الإمارات من الشعير هذا الموسم يبلغ 500 ألف طن.

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