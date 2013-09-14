جاستن بيبر ينشر صورة ترجح انضمامه لطاقم عمل فيلم Man of Steel 2

كتب : عمرو عز الدين السبت 14-09-2013 05:37

عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الاجتماعي "إنستجرام"، نشر المغني الأمريكي الشاب جاستن بيبر صورة له مع سيناريو الجزء الثاني من فيلم البطل الخارق سوبرمان Man of Steel، وهي النسخة التي طبع عليها اسم "بيبر" بخط عريض.

وأثارت الصورة لدى نشرها كثير من الجدل حول انضمام جاستن بيبر لطاقم ممثلي الفيلم، ورأى البعض أن الصورة لا تعني انضمامه للفيلم وربما كان مجرد عرض للانضمام، في حين لم يعلق بيبر على الصورة أو يعطي شرحا لها.

كذلك توضح الصورة اسم الفيلم الذي صار Batman Vs Superman بعد الإعلان عن وجود باتمان في الفيلم، كأول مرة يجتمع فيها مع سوبرمان عبر تاريخ السينما، كما يوضح غلاف السيناريو أن القصة مبنية على رواية مصورة لفرانك ميلر وكلاوس جانسون بعنوان "باتمان: سقوط فارس الظلام" أو Batman: The Dark Knight Falls، ويكتبها للسينما دافيد إس جوير ويشاركه الكتابة مخرج الفيلم زاك سنايدر.

يذكر أن "وارنر بروس" أعلنت منذ أسابيع عن انضمام النجم الأمريكي بن آفليك في دور باتمان، وهو الإعلان الذي أثار موجة كبيرة من الاستياء والسخرية بين محبي "باتمان"، وسيلعب آفليك الدور إلى جانب النجم الإنجليزي هنري كافيل الذي أدى دور سوبرمان في الجزء الأول، ومن المقرر طرح الفيلم في يوليو 2015.



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جاستن بيبر مع نسخة من سيناريو Man of Steel 2