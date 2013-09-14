إعاده تصميم مشروع كورنيش الحمرا بالدمام

ياسمين السهيمي (الدمام)
كشف لـ«عكاظ» رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية الدكتور سعود بن عبد الله العماري، أن إعادة تصميم مشروع كورنيش الحمرا شرق حي المباركية تم بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، للتجاوب مع رغبات وطموحات أبناء حاضرة الدمام التي عرضها المجلس، مشيرا إلى أن المشروع يبدأ وبشكل تقريبي من بعد دوار الصدفة وحتى ما قبل جزيرة المرجان بمساحة تقدر (400.000م2).وأكد أن توجيهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية نصت على إعادة تصميم المشروع مع مراعاة عدم حجب رؤية البحر، وأن يشتمل الموقع على مسطحات خضراء مفتوحة وعامة لمرتادي الواجهة البحرية، وسيتم التنسيق مع مسؤولي الأمانة عند إعادة التصميم مراعاة المساحات المخصصة للمسطحات الخضراء، وكذلك العناصر التي ستحتويها الواجهة من بنيه أساسية، بما في ذلك ممشى لممارسة رياضة المشي، كما سيتم مراعاة الحركة المرورية ووجود المواقف الكافية للمرتادين.وعن ما يتعلق بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من مواقف السيارات ودورات المياه، نوه العماري:«أن هذه الفئة غالية علينا جميعا والمجلس البلدي مهتم بتحقيق متطلباتهم في الخدمات البلدية، ومراعاة المتطلبات الخاصة بهم في جميع ما يقدم من خدمات بلدية وفقا للأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص التي يسعى المجلس جاهدا لتطبيقها.الجدير بالذكر، أن المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية قد تحفظ على مشروع كورنيش الحمرا بالدمام، وهي أول المشاريع الاستثمارية لشركة «الأمانة» كونه عمل على ردم مساحات كبيرة من البحر وتم عرضها على صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية الذي طلب بأعادة التصميم السابق.