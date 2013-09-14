جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الثالثة لنظام التعليم عن بعد

فارس الرشيدي (حفر الباطن)

أعلنت جامعة الملك فيصل نتائج القبول للدفعة الثالثة والأخيرة (الالتحاق بالدراسة الفصل الدراسي الثاني) وذلك على موقع الجامعة (بوابة القبول الالكتروني)، كما دعت جميع الطلاب والطالبات المقبولين في الدفعة الثالثة أن يبادروا بتسليم الوثائق الأصلية لمكتب البريد الممتاز حتى يوم غد 9 خلال فترة الدوام الرسمي لمكاتب البريد الممتاز وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة تتحمل رسوم البريد الممتاز.كما تؤكد الجامعة على عدم إمكانية استلام الشهادات مناولة بأي إدارة من إدارات الجامعة. ويمكن للأب أو الأخ أو أحد الأقارب أو الصديق أو الجار تسليم الوثائق الأصلية الى مكتب البريد الممتاز، وفي حالة عدم تسليم الطالب المقبول للوثائق المطلوبة لمكتب البريد الممتاز خلال المدة المحددة لهذه الدفعة فيعتبر ملفه لاغيا ولن تتسلم مكاتب البريد الممتاز أي وثائق بعد الفترة الزمنية المحددة وليس له الحق في المطالبة.كما لا يمكن للطالب تقديم الأصول في أي إدارة بالجامعة وبذلك يسقط حقه في القبول أو حتى المشاركة في المنافسة، وعلى كل طالب أو طالبة قبل التوجه لمكتب البريد الممتاز طباعة نموذج البريد الممتاز وذلك من خلال صفحة نتيجة القبول عبر البوابة الالكترونية ثم اصطحاب هذه النسخ مع بقية الوثائق الأصلية المطلوبة إلى مكتب البريد الممتاز لكي يتم إدراجها في الملف الذي يوفره مكتب البريد الممتاز مع الوثائق المطلوبة.الوثائق المطلوب تسليمها لمكتب البريد الممتاز: أصل شهادة الثانوية العامة، صورة من بطاقة الأحوال المدنية للطلاب/الطالبات أو صورة بطاقة العائلة للطالبات اللاتي لا يملكن بطاقة الأحوال المدنية، نسخة من نموذج البريد الممتاز (يطبع من خلال صفحة نتائج القبول على الموقع الالكتروني)، لغير السعوديين (من أم سعودية) على الطالب/الطالبة إرسال صورة من بطاقة الأحوال المدنية للأم وصورة من الإقامة للطالب/الطالبة.والجامعة تحث جميع المقبولين على سرعة تسليم الأوراق الأصلية لمكاتب البريد الممتاز في الوقت المشار إليه بعاليه وفي حال التأخر عن الموعد فيعتبر ملفه لاغيا ولن تتسلم مكاتب البريد الممتاز أي وثائق بعد الفترة الزمنية المحددة للدفعة التي تم القبول عليها وليس للطالب الحق في المطالبة بالقبول.تعليمات سداد الرسوم الدراسية: يتم السداد عن طريق الصراف (لجميع البنوك) والرقم الخاص لنظام التعليم عن بعد هو 1182، وذلك لإيداع المبلغ (2485) ريالا.شهادات الثانوية المقبولة: يقبل في نظام التعليم المطور للانتساب الطلاب والطالبات السعوديون ومواطنو مجلس التعاون والمقيمون في المملكة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بتخصصاتها المختلفة (علمي – أدبي – تحفيظ القرآن – تجارية – علوم طبيعية – ادارية – شرعية – المعاهد العلمية – الثانوية الصناعية – الثانوية الصحية – الثانوية الزراعية – ثانوية المراقبين الفنيين). كما يمكن قبول الطالب/الطالبة المنسحب من الجامعة والمطوي قيده من الدراسة الجامعية.