مديرو مدارس الحفر يتعرفون على الخطة التشغيلية

فارس الرشيدي (حفرالباطن)
اختتمت الإدارة المدرسية بتعليم حفر الباطن دورة مديري المدارس الجدد للعام 1434هـ - 1435هـ بحضور مدير التربية والتعليم عايض الرحيلي، والمساعد للشؤون التعليمية ماطر عويد، ومدير الإشراف التربوي عبدالعزيز العامر.وأوضح رئيس قسم الإدارة المدرسية بتعليم الحفر مقبل بن علي أن الدورة اشتملت مع مهام المدير المدرسية وعرض الخطة التشغيلية والتسهيلات المدرسية وبنهاية البرنامج عقد الرحيلي لقاء مع مديري المدارس واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم وحثهم على بذل الجهد في خدمة الوطن والاهتمام بالتنمية الجديدة من الطلاب وحسن التعامل مع الزملاء، مبينا أن الدورة استمرت لمدى أسبوع بحضور 26 مديرا جديدا تناولت المحاور التالية: اللوائح والأنظمة، والقواعد التنظيمية، والدليل التنظيمي، والإجرائي، والقيادة والإدارة والفرق بينهما، وأبرز أنماط القيادة، ونظريات القيادة، ودور مدير المدرسة كمشرف مقيم، والأساليب الإشرافية، والتعلم النشط، وصلاحيات مديري المدارس، والميزانية التشغيلية، قواعد السلوك والمواظبة.وعلى الصعيد نفسه، أصدر قسم النشاط الطلابي بإدارة التربية والتعليم بالحفر خطته الفصلية، والتي تغطي الفصل الدراسي الأول لهذا العام الدراسي، وتحمل العديد من البرامج والنشاطات والفعاليات المتنوعة وتستهدف جميع الطلاب بمراحلهم المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتسعى هذه الخطة لنمو مهارات وقدرات ومعارف الطلاب تحقيقا للأهداف التربوية وتعزيزا للانتماء الوطني.وأفاد رئيس قسم النشاط الطلابي بإدارة التربية والتعليم بمحافظة حفر الباطن فهد بن زايد الشمري أن هذه الخطة تحمل برامج متنوعة للطلاب في مختلف المراحل، مثل البرامج التدريبية والأيام المفتوحة والاحتفاء باليوم الوطني والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية والمهرجانات المتنوعة والرحلات والمعسكرات والزيارات، وقد أعد هذه الخطة فريق كبير من المختصين التربويين، إضافة إلى التعاون مع بعض الجهات مثل أكاديمية دلة للعمل التطوعي وإنجاز السعودية وهيئة سوق المال وغيرها، كما تشمل هذه الخطة برامج تدريبية للعاملين في النشاط الطلابي.وتمنى الشمري أن يستفيد الطلاب من هذه البرامج التي تصقل مهاراتهم وتنمي خبراتهم وتوسع مداركهم داعيا مديري المدارس ورواد النشاط ومشرفي الأنشطة في المدارس لتفعيلها في مدارسهم،كما عقدت وحدة تطوير المدارس بحفرالباطن اللقاء الإثرائي الأول لمديرات المدارس المطبقة لبرنامج تطوير المدارس بحضور مديرات المدارس المطبقة للبرنامج وتناول اللقاء المحاور الآتية:مهام ومسؤوليات مديرات المدارس في برنامج تطوير المدارس، آلية تنفيذ الخطة التشغيلية، خطة الدعم، الدليل الإجرائي والتنظيمي، إضاءات على مبادرة «انتظامي مسؤولية الجميع»، كما نوقشت خلال اللقاء الصعوبات التي واجهت مديرات المدارس في تطبيق البرنامج خلال العام الماضي وطرحت بعض الحلول والمقترحات المثرية للقاء من قبل المشاركات.