عزة الجرف: «أفعال الانقلابيين الخسيسة» لن تثنينا عن المطالبة بحقوقنا

قالت عزة الجرف، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، مساء الجمعة، إن «الأفعال الخسيسة التي يقوم بها الانقلابيون تجاه الشعب المصري المسالم، وخصوصاً اعتقال النساء والفتيات، لن تثنينا عن المطالبة بحقوقنا».

وأضافت: «بعد مرور شهر على مذبحة فض ميداني رابعة والنهضة، فالمذبحة شاهدنا فيها تدني الإنسانية وانعدام الخلق والرحمة في مرتكبيها».

وأوضحت «الجرف»، في حسابها على «تويتر»، أنه «مازال الشارع المصري يسطر ملحمة بصموده وقوته، اليوم يستمر الحشد في الاتساع والتنوع ونزول طبقات جديدة لم تتحرك من قبل، ويدل ذلك على تصميم وعزم المصريين على استكمال المسيرة وأخذ كل حقوقهم وإسقاط الانقلابيين».

وأكدت أن «الحق والشرعية سينتصران والانقلاب بات انهياره قريبًا والأفعال الخسيسة التي يقوم بها الانقلابيون تجاه الشعب المصري المسالم، وخصوصاً اعتقال النساء والفتيات، لن تثنينا عن المطالبة بحقوقنا والتمسك بها كاملة غير منقوصة، كما يظهر لباقي المصريين المغيبين قبح الانقلاب».