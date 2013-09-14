شباب القوى الثورية بقنا يرفضون اختيار لجنة الحوار المجتمعى بالخمسين

أعلن شباب النشطاء والقوى السياسية بمحافظة قنا، رفضهم التام لطريقة اختيار ممثلى المحافظة فى الحوار المجتمعى الذى تتبناه لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور، مشيرين إلى مجموعة الممثلين تم اختيارهم من قبل نواب الحزب الوطنى المنحل بمدينة نجع حمادى، مؤكدين أنه ليس من بينهم شباب الأحزاب والتيارات المدنية وائتلاف شباب الثورة.

وقال إسلام نبيل، الناشط السياسى، إن القوى السياسية والثورية بنجع حمادى أعلنت فى بيان لها، أمس الجمعة، أن الأشخاص الذين تم اختيارهم لتمثيل محافظة قنا فى الحوار المجتمعى وتقديم مقترحات المحافظة لا يمثلوننا ولا يمثلون المواطن القنائى فى تقديم مقترحات المحافظة للدستور الجديد، وأن هؤلاء الأشخاص لا يعبرون عن إرادة ومقترحات المواطن القنائى وإنما يعبرون فقط عن أنفسهم وعن من قام بترشيحهم.

فيما قال عاطف بريرى، أحد شباب حزب الوفد، إنهم يطالبون بتمثيل عادل لمحافظة قنا، مشيرا إلى أن طريقة اختيار ممثلى المحافظة، يؤكد بأنه مازالت كل الحكومات التى تولت أمور البلاد ينظرون للصعيد نظرة الأفراد وليس الصالح العام.

وأعرب أحمد فتحى البدرى، عن حركة تمرد، عن حزنه لتهميش جزء عزيز من أرض مصر وتركها لفلول النظامين السابقين، مضيفا: نقول لكل من يريد أن يتعامل مع الصعيد هكذا أن الصعيد لن يصمت من اليوم وسنقول كلمتنا واحدة نعم لاختيار وتوافق ولا لمصالح شخصية وأغراض سياسية.