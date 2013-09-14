انعقاد المنتدى الرابع "عينك اهتم بيها ومن السكر احميها" لمرض السكر

تحت عنوان "عينك اهتم بيها ومن السكر احميها" يتم انعقاد المنتدى العربى الرابع لمرض السكر فى الأيام القليلة القادمة، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية العالمية، وذلك فى حضور الدكتور عباس عرابى أستاذ الغدد الصماء، جامعة الزقازيق، والدكتور على عبد الرحمن أستاذ الغدد الصماء جامعة الإسكندرية، والدكتورة أيمان رشدى أستاذ الغدد الصماء بجامعة القاهرة.

ومن المقرر أن يتم عقد عدة جلسات بالمؤتمر لمناقشة أهم مضاعفات مرض السكر، خاصة على العين مع تأثير السكر المباشر على وظائف الجسم المختلفة.

كما سيناقش المؤتمر مرض الشبكية السكرى، الذى يعد هو من أخطر مضاعفات مرض السكر على العين التى قد تؤدى فى حالات متأخرة إلى تدهور أو فقدان البصر.

وتشير الدراسات العلمية الحديثة إلى أن مصر تعتبر من أكثر 10 دول حول العام فى معدلات الإصابة بالسكر خاصة من النوع الثانى، كما ترتفع عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بمرض السكر فى مصر والتى من بينها السمنة.

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة.

وتشير الدراسات إلى أن عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم وأتباع أنظمة غذائية خاطئة، فضلا عن الإكثار من تناول الوجبات السريعة تزيد من احتمالية الإصابة بمراض السكر.