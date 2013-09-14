تلبية رغبات 85% في حركة تسديد العجز بمدارس أحد رفيدة

خالد آل مريح (أبها)

اعتمد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة أحد رفيدة حامد بن حمدان الشمراني حركة تسديد العجز في مدارس المحافظة للعام الدراسي 1434/1435هـ . وقال الشمراني لـ «عكاظ» أن مصلحة الميدان التربوي هي المعيار الأساسي لسد العجز مبينا أن لجنة الحركة عملت جاهدة على أن تلبي رغبات المعلمين الذين لهم طلبات لمدارس معينة حيث وصلت تلبية الرغبات في الحركة ما يقارب 85%. وشكر الشمراني أعضاء لجنة الحركة بالمكتب برئاسة المساعد للشؤون المدرسية علي بن مستور والذين بذلوا جهودا مضاعفة لإنجاز الحركة خلال خمسة أيام سائلا المولى عز وجل لجميع المعلمين في الميدان التربوي التوفيق والسداد.وأسماء معلمي الحركة على الرابط التالي : http://ahadedu.com/byanat-al7rakah.pd