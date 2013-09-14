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اتفاقية لنشر الوعي المجتمعي بين أمانة نجران وجمعية واعي

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اتفاقية لنشر الوعي المجتمعي بين أمانة نجران وجمعية واعي اتفاقية لنشر الوعي المجتمعي بين أمانة نجران وجمعية واعي

 قايد آل جعرة (نجران)

وقعت أمانة منطقة نجران، وجمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي «واعي» أمس الأول اتفاقية شراكة وتعاون وذلك بمكتب أمين منطقة نجران.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق أن هذه الشراكة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتكامل العمل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في سبيل تحقيق الأهداف المنوطة بها، بالإضافة إلى تقوية وتوثيق التعاون المتواصل لتنمية المجتمع وتطويره تحت مظلة ثقافة المسؤولية الاجتماعية.من جانبه أكد، رئيس مجلس إدارة جمعية «واعي» الدكتور حمد آل فهاد، أن الاتفاقيه تنص على التعاون معا لنشر الوعي الاجتماعي وتوعية أفراد المجتمع عبر عدد من المبادرات المدروسة لمواجهة المشكلات الاجتماعية واستقطاب الجهود لحلها، كإعداد البرامج التأهلية والتربوية والتدريب لفئات المجتمع المختلفة وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الأفراد والأسرة وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في النخبة المستدامة للمجتمع، عبر المساهمة الفاعلة في تنفيذ عدد من الخدمات الضرورية لتلبية احتياجات المجتمع.

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