تحويل مرعى مواش لمرمى نفايات في حبونا

في وقت اعترض أهالي هجرة سمر في محافظة حبونا بنجران، على تخصيص موقع في منطقتهم كمرمى للنفايات، أزالت بلدية حبونا أمس الأول شبوك وضعها الأهالي على الطريق لمنع الآليات من مسح الموقع، وذلك تمهيدا للبدء في رمي النفايات.

> وفيما اعتبر رئيس البلدية المهندس سلطان آل الشهي، الموقع الأنسب لخدمة محافظة حبونا بالكامل، أكد أن البلدية مسحت الموقع أمس، إلا أن الأهالي شكوا لـ«عكاظ» ما اعتبروه المكان الخاطئ، مطالبين بإعادة النظر في موقع مرمى نفايات بلدية حبونا الجديد، بحجة أنه قريب من المنازل، خاصة أنه يجاور منزل يسكنه موطن منذ 50 عاما، على حد قوله، كما أنه يعتبر مرعى للماشيه ومصدر لمياه الشرب، ويخشون من الأمراض الوبائية أن تفتك بهم، حسب وصفهم.

> وتلقت «عكاظ» شكوى خطية من حمدان ناجي آل مطلق، والمواطن فهد سالم آل مطلق، حيث أشارا إلى أنهم يعتمدون على الموقع باعتباره مرعى، فكيف يتحول إلى مرمى للنفايات، ومحرقة للبلدية لتخلص من النفايات، معتبرين أن حرق النفايات بالقرب من سكان الهجرة سوف يساهم في انتشار الأمراض، مؤكدين أن الجهات المختصة لم تلفت لشكواهم المتكررة، بل قاموا بمسح الموقع دون مراعاة سكان هجرة سمر، وتجاهل خطر النفايات التي تعتبر مصدر للأمراض، حيث مسحت معدات البلدية ولجنة التعديات بالمحافظة الموقع.

> من جانبه، أوضح لـ«عكاظ» رئيس بلدية حبونا، أن الموقع يقع بين ثلاث جبال تجنبا لانتقال الروائح إلى سكان المحافظة، حيث تم اختيار الموقع من لجنة مشكلة على مستوى عال مكونة من 12 إدارة حكومية، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس البلدي بالمحافظة، وأيد الموقع من مقام إمارة المنطقة وصدرت التوجيهات باعتماد قرار اللجنة المشكلة في اختيار الموقع، مؤكدا أن أحد المواطنين عارض اخيتار الموقع، الذي بعيد عن منزله الذي يسكنه بدون صك شرعي، وباشرت لجنة مؤخرا من إمارة المنطقة وأيدت الموقع.

> وقال المهندس آل الشهي إن البلدية نفذت مسحا للموقع وكان عدد من المواطنين اعترضوا المعدات بوضع شبوك على الطريق وتم إزالتها تمهيدا لرمي النفايات في الموقع المخصص للبلدية.

>