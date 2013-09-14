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19812 مراجعا للمستشفيات النفسية بنجران العام الماضي

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19812 مراجعا للمستشفيات النفسية بنجران العام الماضي 19812 مراجعا للمستشفيات النفسية بنجران العام الماضي

 قايد آل جعرة (نجران)

كشفت صحة نجران لـ «عكاظ» على لسان ناطقها الإعلامي محسن بن علي الربيعان أن الاحصائية للعام الماضي لمستشفى الصحة النفسية في منطقة نجران بلغ عدد مراجعين العيادات الخارجية الشاملة 12192 مراجعا للرجال السعوديين، والنساء السعوديات بلغ عددهن 7620 مراجعة، مشيرا أن عدد غير السعوديين الأجانب من الذكور بلغ 302 مراجع والسيدات غير السعوديات بلغ عددهم 207 مراجعة.وبين الربيعان أن أعداد الأمراض النفسية بلغ عدد السعوديين خلال العام الماضي 12075 مراجعا، والنساء السعوديات بلغ عددهم 7574 مراجعة، والمراجعين غير السعوديين 294 مراجعا، والمراجعات غير السعوديات 197 مراجعة.وقال الربيعان إن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة في مستشفى الصحة النفسية تحرص في تقديم كل الخدمات للمراجعين من المراض النفسية، حيث أصبح عددهم في زيادة من عام إلى عام في إشارة أن المجتمع أصبح يعي بالدور الذي تقوم به المستشفيات النفسية للمرضى.

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