مكتب أحوال المجاردة يباشر مطلع العام

صالح الشهري (المجاردة)

أكد مدير عام فرع الأحوال المدنية في منطقة عسير محمد علي السلمي، صدور الموافقة باعتماد مكتب للأحوال المدنية في محافظة المجاردة، استجابة لمطالب الأهالي.وقال السلمي أن لديه ولدى المسؤولين في وكالة الوزارة صورة كاملة عن وضع محافظة المجاردة وعدد سكانها الكبير جدا، وأنها بحاجة ماسة وأهالي المجاردة لهم مطالبات سابقة وقديمة وهناك توجيه من سمو أمير منطقة عسير وتم رفع أكثر من خطاب لوكالة الوزارة بهذا الخصوص، والحمد لله فقد صدرت الموافقة وسوف يتم بعد عيد الأضحى الإعلان عن استئجار مقر وسيبدأ العمل بالمكتب مطلع العام الهجري الجديد 1435هـ.