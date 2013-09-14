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إيقاف مشروع المياه في ظهران بعد تجاوزات بإزالة كيبل الضغط العالي

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إيقاف مشروع المياه في ظهران بعد تجاوزات بإزالة كيبل الضغط العالي إيقاف مشروع المياه في ظهران بعد تجاوزات بإزالة كيبل الضغط العالي

 تركي الوادعي (ظهران الجنوب)

باشرت شرطة ظهران الجنوب موقع تنفيذ مشروع لتوصيل المياه لمحافظة ظهران الجنوب، وذلك بعد شكوى قدمتها شركة الكهرباء في المحافظة، والتي اعترضت على أعمال الحفر لمسافة تصل إلى 1000 متر، بالقرب من كيابل الضغط العالي، مما يشكل خطرا كبيرا، وقد يتسبب في صعقهم رغم تغليفه بمواد عازلة.وأكدت صيانة الشركة أنها فوجئت بوجود جروح في ذلك الكيبل الممتد للمحافظة.وذكر الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم عبدالله علي آل شعثان أن شرطة محافظة ظهران الجنوب انتقلت لموقع شمال المحافظة لموقع تعمل فيه شركة توصيل المياه لمحافظة ظهران الجنوب، عبر أنابيب تحفر في الأرض، وتحديدا عند شمال حديقة الخيمة، حيث تنفذ الشركة حفريات لوضع الأنابيب، وتم العثور على كيبل الضغط العالي لشركة الكهرباء والذي يغذي المحافظة، فيما استمرت الشركة في العمل، ولم تبال بخطورة ذلك الكيبل، ومن المفترض أن يكون أقرب عمل أو حفر يبعد عن الكيبل لمسافة تصل إلى أربعة أمتار، إلا أن الشركة أزالت ذلك الكيبل، وقامت بالتوصيل من نفس الموقع.وبين أن الشرطة ظهران أوقفت عمال الشركة عن العمل، والاتصال على المختص في المشروع واستدعاه لوضع حل مناسب والابتعاد عن الخطر. كما ذكر مختص في شركة الكهرباء أن هناك شريط يوضح وجود ذلك الكيبل تحت الأرض ولكن تم قطعه والاستمرار في العمل.

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