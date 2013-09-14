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صهاريـج الصرف الصحي تضايـق أهالي الشرائـع

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صهاريـج الصرف الصحي تضايـق أهالي الشرائـع صهاريـج الصرف الصحي تضايـق أهالي الشرائـع

 عاطف السويهري ( مكة المكرمة )

ناشد عدد كبير من قائدي المركبات خاصة السالكين لشارع الـ 64 بالشرائع الجهات المعنية بمنع وقوف صهاريح الصرف الصحي، بجانب مقبرة الشرائع بنفس الشارع، مشيرين إلى أنها تضايق مركباتهم .. «عكاظ» زارت الشارع ووقفت على أوضاعه والتقت بعدد من الأهالي ومرتادي الطريق، كما التقطت عدستها بعض الصهاريج.وناشد بعض المعزين القاصدين للمشاركة في تعزية ذوي المتوفين بداخل المقبرة، بضرورة منع وإصدار العقوبات الرادعة لسائقي تلك الصهاريح، مبينين بأنهم السبب الرئيسي في مضايقة المعزين إلى جانب مصدر الروائح الكريهـة التي تنتشر من تلك الصهاريج، كما طالب جميع القاطنين في حي الشرائع بمخطط رقم 3 ومخطط رقم 1 بسرعة إبعاد تلك الصهاريج المجاورة لمقبرة الشرائع بشارع الـ 64 والقريبة من مساكنهم، مشيرين إلى معاناتهم اليومية معها خاصة تلك الروائح السامة.ويقول علي بن خالد، بأن تلك الصهاريج تسببت في مضايقة المركبات التي تسلك شارع 64 بالشرائع حيث إنها جعلت حافة الشارع بجوار مقبرة الشرائع مواقف لها على طول أمتار كبيرة الأمر الذي قد يكون السبب في بعض الحوادث المرورية، وكذلك أصبحت مصدر مضايقة للمعزين لذوي المتوفين في حالة الوفاة حيث يضطر البعض من المعزين إلى قطع المسافات البعيدة بسبب إيقاف مركباتهم بعيدا عن المقبرة بسبب انعدام المواقف التي استغلتها تلك الصهاريج..ويشير سعود العتيبي أحد القاطنين بمخطط رقم 1 أثناء حديثه إلى أن تلك الصهاريج ضايقت جميع السكان بتلك الروائح المنبثقة، هذا وتحدث بلسان جميع القاطنين بالقرب من تلك الصهاريج بأن جميعهم يتساءلون ولايعلمون ماهو سبب تواجدها ولماذا لاتمنع رغم أن موقفها مخالف، ومشددين على ضرورة إبعادها وإصدار العقوبات اللازمة بحقهم من قبل الجهات المعنية لمنع تكرار إيقافهم ومضايقتهم لشارع الـ 64 والمركبات المارة به وفي نفس الوقت شددوا على ضرورة تخصيص مواقف خاصة لتلك الصهاريج من أجل إبعادها بعيدا عن الأحياء المأهولة بالسكان.

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