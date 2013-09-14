أخبار عاجلة

انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير النقل يتفقد سير العمل في مشروع «جسر المعيزيلة»

Google+ Print
وزير النقل يتفقد سير العمل في مشروع «جسر المعيزيلة» وزير النقل يتفقد سير العمل في مشروع «جسر المعيزيلة»
تفقد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أمس سير العمل في مشروع إعادة إنشاء تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر (جسر المعيزيلة) شرق العاصمة الرياض، كما قام بجولة على التحويلة التي سيتم افتتاحها قريبا لضمان انسيابية الحركة المرورية والسلامة لمستخدمي الطريق ولفتح مجالات للشركة المنفذة للمشروع لتقوم بأعمالها بكل يسر وسهولة.واطلع على أعمال التنفيذ واجتمع بالمقاول والاستشاري وحثهم على سرعة إنهاء المشروع في وقته المحدد في العقد وهي (18) شهرا والتنسيق مع الوزارة في حال مواجهة أي صعوبات لحلها.وقد صمم التقاطع على أن يكون حر الحركة في جميع الاتجاهات وتكون الطرق الرئيسية فيه مؤلفة من أربع حارات في كل اتجاه مع أكتاف داخلية وخارجية وجزيرة وسطية ويتضمن المشروع منحدرات مباشرة مؤلفة من حارتين مع أكتاف داخلية وخارجية لتأمين حركة المرور القادمة من الدمام والمتجهة جنوبا وحركة المرور القادمة من الجنوب والمتجهة لوسط مدينة الرياض وكذلك أربعة منحدرات التفافية كل منحدر مؤلف من حارتين وطرق خدمة مؤلفة من ثلاث حارات إضافة إلى مواقف جانبية للسيارات وأرصفة للمشاة كما سيتم تزويد التقاطع بجميع أعمال المرور والسلامة وأعمال الإنارة أسفل الجسور، إضافة إلى أنه سيتم ضمن المشروع تنفيذ عبارة (السلي) الرئيسية لتصريف مياه السيول بعدد (12) فتحة بطول (1030م ) وارتفاع (4.24 م) وعرض (55.46 م) ضمن منطقة التقاطع وترحيل الخدمات المعترضة للتنفيذ وتأمين الحمايات اللازمة لها وكذلك ستتم توسعة الجزيرة الوسطية على الطريق الدائري الثاني (الشيخ جابر) لتستوعب مسار القطار القادم من الشمال ليمر بمحاذاة الجامعة الطبية.رافق وزير النقل خلال الجولة عدد من المسؤولين في الوزارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية