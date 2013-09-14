وزير النقل يتفقد سير العمل في مشروع «جسر المعيزيلة»

تفقد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أمس سير العمل في مشروع إعادة إنشاء تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر (جسر المعيزيلة) شرق العاصمة الرياض، كما قام بجولة على التحويلة التي سيتم افتتاحها قريبا لضمان انسيابية الحركة المرورية والسلامة لمستخدمي الطريق ولفتح مجالات للشركة المنفذة للمشروع لتقوم بأعمالها بكل يسر وسهولة.واطلع على أعمال التنفيذ واجتمع بالمقاول والاستشاري وحثهم على سرعة إنهاء المشروع في وقته المحدد في العقد وهي (18) شهرا والتنسيق مع الوزارة في حال مواجهة أي صعوبات لحلها.وقد صمم التقاطع على أن يكون حر الحركة في جميع الاتجاهات وتكون الطرق الرئيسية فيه مؤلفة من أربع حارات في كل اتجاه مع أكتاف داخلية وخارجية وجزيرة وسطية ويتضمن المشروع منحدرات مباشرة مؤلفة من حارتين مع أكتاف داخلية وخارجية لتأمين حركة المرور القادمة من الدمام والمتجهة جنوبا وحركة المرور القادمة من الجنوب والمتجهة لوسط مدينة الرياض وكذلك أربعة منحدرات التفافية كل منحدر مؤلف من حارتين وطرق خدمة مؤلفة من ثلاث حارات إضافة إلى مواقف جانبية للسيارات وأرصفة للمشاة كما سيتم تزويد التقاطع بجميع أعمال المرور والسلامة وأعمال الإنارة أسفل الجسور، إضافة إلى أنه سيتم ضمن المشروع تنفيذ عبارة (السلي) الرئيسية لتصريف مياه السيول بعدد (12) فتحة بطول (1030م ) وارتفاع (4.24 م) وعرض (55.46 م) ضمن منطقة التقاطع وترحيل الخدمات المعترضة للتنفيذ وتأمين الحمايات اللازمة لها وكذلك ستتم توسعة الجزيرة الوسطية على الطريق الدائري الثاني (الشيخ جابر) لتستوعب مسار القطار القادم من الشمال ليمر بمحاذاة الجامعة الطبية.رافق وزير النقل خلال الجولة عدد من المسؤولين في الوزارة.