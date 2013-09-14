كم لغة يجيدها نجوم الدراما التركية؟

إتقان المشاهير للّغات الأجنبية يُتيح لهم فرصاً أكبر للنجاح والعالميّة. فالفنان الذي لا يُجيد الكتابة والتحدّث سوى بلغته الوطنيّة الأم هو أقلّ نجاحاً وانتشاراً من زملائه، الذين تعلّموا لغات أخرى، منحتهم أجنحة، يُحلّقون بها ويتفاهمون بها مع الآخر.

ونجوم الدراما التركيّة هم بعضُ هؤلاء المشاهير الذين حقّقوا شعبيّة هائلة في أكثر من 70 دولة حول العالم، فمَن من نجوم تركيا يتقن ويُجيد اللغات الأجنبيّة أكثر من زملائه؟

نجلاء تتحدّث الألمانية

الممثلة التركية فخرية أفجين الشهيرة بنجلاء، في "الأوراق المتساقطة"، تكتب وتتحدّث اللغة الألمانيّة بطلاقة كما لغتها التركية، بحكم ولادتها في ألمانيا، ما سهّل عليها المشاركة في كثير من الأفلام الأجنبيّة، قبل أن تُحقق الشهرة في تركيا.

السلطانة خديجة نصف ألمانيّة

الممثلة التركية سلمى أرجنش الشهيرة بالسلطانة خديجة، في "حريم السلطان"، هي نصف ألمانيّة، مثل زميلتها مريم أوزيرلي، من جهة والدتها. فوالدها تركيّ أحبّ وارتبط بوالدتها الألمانيّة، رغم عدم حماس عائلته لهذا الارتباط ، ثمّ ولدت في ألمانيا وعاشت معظم طفولتها فيها؛ لذا هي تتقن اللغة الألمانيّة كلغتها الأم التركيّة.

مهند يتقن اللغة الإنجليزية

الممثل التركيّ كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، والحالم منذ انطلاقته الأولى بالعالميّة، التقى في أمريكا بالمخرج العالميّ جيمس كاميرون لتهنئته بنجاح فيلمه الثلاثيّ الأبعاد "أفاتار"، حيث تحدّث معه عن طموحاته الفنيّة في هووليود.

حبيبة مهند السابقة أيلول درست الإنجليزية

ومثله أحبّت حبيبته السابقة، ملكة جمال العالم، الممثلة أزرا أكين، الشهيرة بأيلول في "موسم المطر"، اللغة الإنجليزية الضروريّة لها كفتاة تحلم بالفوز بلقب جماليّ عالميّ، فدرستها وأتقنتها خلال عيشها مع أسرتها في هولندا لعدّة سنوات، قبل تنقّلهم ما بين تركيا وكوبا وحصولها على تاج ملكة جمال العالم عام 2002.

بيلتشيم بيلجين تتقن الفرنسية

حبيبة مهند بيلتشيم بيلجن، في فيلمهما "حلم الفراشة"، فضّلت اللغة الفرنسيّة على اللغة الإنجليزية، بحكم دراستها العلوم في فرنسا، فصارت تتقنها كتابةً ومحادثة كأهل باريس.

مراد يعشق اللغة الفرنسية

منذ طفولته، عشق الممثل التركيّ جانسل إلتشين الشهير بمراد، في "بائعة الورد"، باريس؛ ولهذا سافر إليها للدراسة الجامعيّة وتعلّم لغتها، فصار يتحدّث ويكتب اللغة الفرنسيّة بطلاقة، بحكم إقامته فيها لسنوات طويلة، فيما يُلمّ إلى جانب الفرنسية بالقليل من اللغة الإنجليزية.

فريال خانم متعدّدة اللغات

أثارت الممثلة فيليز أحمد الشهيرة بفريال خانم، في "حريم السلطان"، الإعجاب، بحبّها الكبير للغات وسرعة تعلّمها لها؛ فهي تجيد اللغة المقدونيّة بحكم ولادتها في مقدونيا وإقامتها سنوات طويلة مع عائلتها هناك، وإليها انتقلت خلال تصويرها دورها في مسلسل "حريم السلطان"ز كذلك تتقن فيليز أيضاً اللغات الصربية والبرتغالية والسويديّة. لكنّ المفارقة أنّ فيليز لا تتقن لغتها التركيّة الأم بسبب إقامتها خارج تركيا لمدّة طويلة. لكنّ فريال درست اللهجة التركية المحليّة على يد أستاذ، من أجل مشاركتها في عمل تاريخيّ.

فرات يتقن اللغة الإنجليزية فقط

لم يهتمّ الممثل التركيّ تامر كارادالي الشهير بفرات بيك، في "موسم المطر"، بتعلّم لغات أخرى غير الإنجليزية التي يتقنها لوحدها فقط، برغم إلمامه بقليل من اللغات العالميّة الأخرى، كالفرنسية.

فريحة تتحدت اللغة الإيطالية

والدة الفنانة الشابة هازال كايا الشهيرة بفريحة حرصت على أن تنال ابنتها أفضل تعليم، فأدخلتها المدرسة الثانويّة الإيطاليّة في اسطنبول.

الأمير مصطفى لا يجيد سوى الإيطاليّة

بعد تخرّجه من الثانوية الإيطالية، ظلّ الممثل محمد جنسور الشهير بالأمير مصطفى، في "حريم السلطان"، يحلم بزيارة إيطاليا والتجوال فيها؛ فسافر منذ سنوات إليها، حيث أدّى أدواراً ثانويّة عديدة في السينما الإيطالية، ما سمح له بإتقان اللغة الوطنية، ولينتهي به الأمر إلى الزواج بامرأة إيطاليّة.

السلطانة هيام واللغة الألمانية

ما تزال الممثلة التركيّة، نصف الألمانيّة من جهة الأم، مريم أوزيرلي، تعتبر اللغة الألمانيّة هي لغتها الأم الأولى، بحكم ولادتها ونشأتها في ألمانيا مع عائلتها، قبل أن تعود لتعلّم لغتها القوميّة التركية لاحقاً، خلال إقامتها في اسطنبول، بهدف المشاركة في مسلسلها التاريخي "حريم السلطان".

مصطفى خطيب فاطمة يتقن اللغتين الفرنسية والإنجليزية

اشتهر الممثل الأشقر الوسيم فرات تشيليك الشهير بمصطفى، خطيب فاطمة (بيرين سات في فاطمة) في بداية حياته بفرنسا كعارض أزياء، حيث أقام فيها سنوات طويلة، أتقن خلالها اللغتين الفرنسية والإنجليزية، حتّى غدتا كلغته التركيّة الأم.

الأميرة إيزابيل مثل الأمير مصطفى عشقت إيطاليا ولغتها

تخرّجت الممثلة التركية ملك أيبك يالوفا الشهيرة بالأميرة "إيزابيل"، في "حريم السلطان"، في الثانوية الإيطاليّة في اسطنبول، مثلما فعل زميلاها محمد جنسور وهازال كايا. وقد عشقت مثلهما عشقت إيطاليا ولغتها أيضاً، فحرصت على إتقانها، واعتبرتها كلغتها الأم. وتفضل ملك قضاء بعض إجازاتها في إيطاليا، منذ الثانوية ولغاية اليوم.

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