جوليان مور تنضم لفريق عمل الجزء الثالث من The Hunger Games

كتب : عمرو عز الدين السبت 14-09-2013 01:19

أعلنت شركة "لايونزجيت" أمس عن انضمام النجمة الأمريكية جوليان مور، إلى فريق عمل سلسلة الخيال العلمي The Hunger Games، وذلك ابتداء من الجزء الثالث.

وتلعب مور، 52 عاما، دور آلما كوين، قائد المتمردين ضد حكومة "الكابيتول"، وذلك أمام النجمة الشابة جينيفر لورانس الفائزة بالأوسكار، وجوش هتشرسون وليام همسوورث.

عرض الجزء الأول في بدايات 2012 ونال نجاحا كبيرا دفع المنتجين لتصوير الجزء الثاني استعدادا لعرضه في نوفمبر المقبل، بينما من المتوقع عرض الجزء الثالث على قسمين، يعرض الأول منهما في نوفمبر 2014، والتالي له في نوفمبر 2015.