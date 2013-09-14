أخبار عاجلة

انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

جوليان مور تنضم لفريق عمل الجزء الثالث من The Hunger Games

Google+ Print
جوليان مور تنضم لفريق عمل الجزء الثالث من The Hunger Games جوليان مور تنضم لفريق عمل الجزء الثالث من The Hunger Games

كتب : عمرو عز الدين السبت 14-09-2013 01:19

أعلنت شركة "لايونزجيت" أمس عن انضمام النجمة الأمريكية جوليان مور، إلى فريق عمل سلسلة الخيال العلمي The Hunger Games، وذلك ابتداء من الجزء الثالث.

وتلعب مور، 52 عاما، دور آلما كوين، قائد المتمردين ضد حكومة "الكابيتول"، وذلك أمام النجمة الشابة جينيفر لورانس الفائزة بالأوسكار، وجوش هتشرسون وليام همسوورث.

عرض الجزء الأول في بدايات 2012 ونال نجاحا كبيرا دفع المنتجين لتصوير الجزء الثاني استعدادا لعرضه في نوفمبر المقبل، بينما من المتوقع عرض الجزء الثالث على قسمين، يعرض الأول منهما في نوفمبر 2014، والتالي له في نوفمبر 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017